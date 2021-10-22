Mãe vai a UPA em SC com cólica e acaba dando à luz sem saber de gravidez

A mulher descobriu que estava grávida de cerca de 8 meses ao procurar uma UPA em Santa Catarina Crédito: Reprodução/Facebook/Prefeitura de Araranguá

Uma mulher descobriu que estava grávida de cerca de 8 meses ao procurar uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Araranguá (SC) reclamando de uma suposta cólica renal.

A paciente de 43 anos deu entrada na unidade na manhã de terça-feira (19), alegando fortes dores abdominais, abaixo do ventre, e na coluna, mas destacando que tinha histórico de disfunção nos rins. Enquanto esperava pelo atendimento, ela pediu para usar o banheiro e foi surpreendida pelas fortes contrações.

Ellen Lazzaretti, enfermeira obstetra e coordenadora da UPA, conta que a primeira profissional que chegou ao banheiro, alertada pelos gritos da grávida, já viu o bebê "coroando", etapa do parto em que a parte mais larga da cabeça passa pela abertura da vagina.

Poucos segundos depois, o recém-nascido acabou caindo no vaso, sendo rapidamente socorrido. Todo o processo entre a chegada da paciente e o nascimento da criança levou cerca de 40 minutos.

O bebê, um menino, veio ao mundo pesando 2,2 kg. "Não tem como a gente saber a prévia exata do tempo de gestação porque ela não sabia que estava grávida, eu enviei as fotos do bebê para um pediatra, e ele estima que estava com 35, 36 semanas, até pelo peso dele", detalhou Ellen em entrevista à reportagem.

Ainda segundo a enfermeira obstetra, a paciente realmente não sabia que estava esperando um bebê, já que achava sentir os primeiros sintomas da menopausa e tem dois filhos mais velhos, um deles já adulto.

"Ela falou que realmente não sabia, foi uma reação de susto, porque ela trabalhou até meia-noite no emprego dela, com dores nas costas, achando realmente que era cólica renal, por isso ela veio de manhã cedinho, antes de trabalhar. Os filhos dela, um de 20 e um de 14, também ficaram bem assustados, mas é um pacotinho de surpresa bem-vindo, né?", destacou a profissional.

Depois de receberem os primeiros socorros na UPA, mãe e bebê foram encaminhados de ambulância ao Hospital Regional da cidade. Ambos passam bem, mas o recém-nascido continua internado em observação, por ser prematuro.