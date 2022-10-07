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Eleições 2022

Lula visita Fernando Henrique Cardoso e fala em 'reencontro democrático'

Encontro ocorreu nesta sexta-feira (7), dois dias após o ex-presidente tucano ter declarado apoio ao petista no segundo turno
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2022 às 20:17

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 20:17

  • Victoria Azevedo

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) na tarde desta sexta-feira (7), em São Paulo. O encontro ocorre dois dias depois de o tucano ter declarado publicamente apoio ao petista no segundo turno das eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro (PL).
"Um reencontro democrático com @presidentefhc", escreveu Lula na legenda da foto compartilhada em seu perfil no Instagram.
Lula e Fernando Henrique Cardoso
Lula compartilhou foto ao lado de Fernando Henrique Cardoso nas redes sociais Crédito: Ricardo Stuckert / PT
Na quarta-feira (5), FHC declarou publicamente seu voto no petista em publicação nas redes. "Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu FHC no Twitter.
A manifestação de FHC foi acompanhada de fotos históricas dos dois.
Lula foi às redes agradecer o apoio. "Pela democracia e pela inclusão social. Obrigado pelo seu voto e confiança. O Brasil precisa de diálogo e de paz", escreveu o petista.
Após a troca de mensagens, Lula manifestou o desejo de visitar o ex-presidente, o que foi viabilizado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB).
Mais cedo nesta sexta (7), Lula se reuniu com a senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada da disputa à Presidência no primeiro turno.
Esse foi o primeiro encontro público dos dois após ela ter declarado apoio ao petista no segundo turno. Lula deixou o hotel onde ocorreu a reunião com a senadora e seguiu para a casa do ex-presidente tucano.

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