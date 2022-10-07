Bolsonaro abandona tom moderado e ataca Moraes e Lula aos gritos

CÉZAR FEITOZA, RENATO MACHADO E MATHEUS TEIXEIRA

"Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter e mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste, isso é bem claro. A minha esposa não tem escritório de advocacia", disse o presidente, aos gritos, em entrevista no Palácio da Alvorada.

Bolsonaro se exaltou durante entrevista coletiva Crédito: Rafael Sobrinho/ TV Globo

"Você está ajudando a enterrar o Brasil, por questão pessoal. Não sei qual, mas é pessoal. Para onde vai o Brasil com essa quadrilha do PT voltando ao governo?", completou Bolsonaro, em referência ao presidente do TSE.

"Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudando de ordens, que é um crime que esse cara fez. É um crime o que esse cara fez. O meu ajudante de ordens, em especial o Cid, é um cara de confiança meu. 'Cid, aquele assunto com o Putin é assim'. 'Aquele assunto com o Joe Biden é assado'. E esse cara [Moraes] consegue pegar tudo para ele", afirmou.

Bolsonaro concedeu a entrevista, de cerca de 40 minutos, após almoçar com o apresentador de TV José Luiz Datena. O presidente abandonou o discurso moderado que vinha adotando desde domingo (2) e voltou a radicalizar.