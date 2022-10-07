Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro abandona tom moderado e ataca Moraes e Lula aos gritos
Eleições 2022

Bolsonaro abandona tom moderado e ataca Moraes e Lula aos gritos

Presidente volta a se exaltar em entrevista, acusa Moraes de desgastar governo por "questão pessoal" e chama Lula de "pinguço"

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 18:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2022 às 18:02

  • CÉZAR FEITOZA, RENATO MACHADO E MATHEUS TEIXEIRA

BRASÍLIA - Depois de conceder diversas entrevistas após o resultado do primeiro turno da eleição em tom sereno e rodeado de aliados políticos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se exaltou nesta sexta-feira (7) e proferiu novos ataques ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)Alexandre de Moraes, e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com tom de voz agressivo e elevado.
"Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter e mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste, isso é bem claro. A minha esposa não tem escritório de advocacia", disse o presidente, aos gritos, em entrevista no Palácio da Alvorada.
Presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro se exaltou durante entrevista coletiva  Crédito: Rafael Sobrinho/ TV Globo
"Você está ajudando a enterrar o Brasil, por questão pessoal. Não sei qual, mas é pessoal. Para onde vai o Brasil com essa quadrilha do PT voltando ao governo?", completou Bolsonaro, em referência ao presidente do TSE.
Na entrevista, Bolsonaro ainda disse que a quebra de sigilo autorizada por Moraes contra Mauro Cesar Barbosa Cid, ajudante de ordens do presidente, é um "crime".
"Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudando de ordens, que é um crime que esse cara fez. É um crime o que esse cara fez. O meu ajudante de ordens, em especial o Cid, é um cara de confiança meu. 'Cid, aquele assunto com o Putin é assim'. 'Aquele assunto com o Joe Biden é assado'. E esse cara [Moraes] consegue pegar tudo para ele", afirmou.
Bolsonaro concedeu a entrevista, de cerca de 40 minutos, após almoçar com o apresentador de TV José Luiz Datena. O presidente abandonou o discurso moderado que vinha adotando desde domingo (2) e voltou a radicalizar.
"Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche com a família brasileira, de ataques a padres e a pastores, de ataques às Forças Armadas, de ataques aos policiais, vocês acham que vai dar certo?", disse o presidente, referindo-se a Lula.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Lula tem 49% e Bolsonaro, 44%, mostra Datafolha sobre segundo turno

MP diz que deputada bolsonarista eleita usou fundão para fazer harmonização

Bolsonaro vai ao TSE contra propaganda em que Lula o relaciona a comer carne humana

Horário eleitoral: Lula leva apoio de Tebet; Bolsonaro, de Neymar e governadores

Governo esconde informações sobre bloqueio no Orçamento temendo repercussão eleitoral

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula TSE Alexandre de Moraes Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados