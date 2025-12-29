Home
Lula sanciona lei que permite poda de árvores em casos de falta de atendimento

Nova regra altera Lei de Crimes Ambientais e vale para quando não houver resposta oficial de órgãos ambientais em até 45 dias

MARIANA BRASIL

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 20:36

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei que permite podas e cortes de árvores nos casos em que os órgãos ambientais responsáveis não retornem o pedido em até 45 dias.

Com a nova legislação, a prática deixa de ser crime em situações em que haja risco comprovado de acidentes, que precisará ser atestado por empresa ou profissional competentes.

A mudança altera a Lei de Crimes Ambientais, na qual estão estabelecidas diretrizes para o manejo dessas árvores, tanto em áreas públicas quanto privadas.

Agora, a lei permite a contratação de profissional habilitado para a função da poda ou corte de modo independente, uma vez passado o prazo de 45 dias sem retorno oficial.

Árvores em rua, meio ambiente, arborização
Pedido para poda de árvores em casos de risco deve ser sustentado com laudo de empresa habilitada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O requerimento para o manejo das árvores nesses casos de risco deve ser sustentado com laudo de empresa ou de profissional habilitado.

Sancionada na semana passada, a nova lei teve origem no projeto de 542/2022, de autoria do deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP). A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados ainda em 2022, e, no Senado, no início de dezembro deste ano.

Com a sequência de apagões que têm atingido São Paulo após temporais, a responsabilidade pela poda das árvores se tornou objeto de embate entre a prefeitura de Ricardo Nunes (MDB) e a empresa de fornecimento de energia elétrica Enel.

Por regra, a prefeitura é responsável pela política pública de arborização e realiza podas fora da zona de risco elétrico. Já a Enel, segundo um convênio firmado em 2020, elabora o plano anual de manejo de árvores em áreas controladas e de risco das instalações elétricas.

No momento, a prefeitura acusa a Enel de descumprir um plano anual de poda de árvores. Em nota publicada neste mês, a gestão Nunes disse que a Enel se comprometeu a podar 282.271 árvores, mas que teria executado apenas 11% da promessa – foram 31.945 podas.

A Enel, por sua vez, rebateu a gestão Nunes, afirmando que a companhia fez cerca de 230 mil podas ao longo de 2025 e apontou desatualização no sistema da prefeitura.

