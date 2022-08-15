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Folha de São Paulo

Lula lidera no 1° turno com 44%, seguido de Bolsonaro, com 32%, aponta pesquisa

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente com 44% das intenções de voto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 19:16

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 19:16

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente com 44% das intenções de voto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 32%, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (15).
Em seguida estão Ciro Gomes (PDT) com 6%, Simone Tebet (MDB) com 2%, Vera Lúcia (PSTU) com 1%. Brancos e nulos somam 8% dos eleitores ouvidos, e os indecisos são 7%.
Na simulação de segundo turno, o petista teria 51% dos votos e Bolsonaro, 35%, aponta o levantamento encomendado pela TV Globo, o primeiro após a oficialização da maioria das candidaturas, que se encerra nesta segunda.
A propaganda eleitoral começa a ser permitida nesta terça (16), autorizando os concorrentes a pedir votos em comícios e por outros meios. Já a propaganda eleitoral gratuita em estações de rádio e canais de televisão se inicia no dia 26.
A pesquisa ouviu 2.000 entrevistados presencialmente nos domicílios nos dias 12 e 14 e tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-03980/2022.
O levantamento também mostrou que 29% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ótima ou boa, 26% regular, 43% ruim ou péssima e 1% não sabe ou não respondeu. Apontou ainda que 37% aprovam a maneira de ele governar, e 57% desaprovam.
Mais cedo, foram divulgados os resultados das disputas para a presidência e para o governo de seis locais: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.
O Ipec foi criado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades no mês anterior em razão do término de um acordo de licenciamento com a Kantar Group.

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