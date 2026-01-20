Reação

Lula critica Trump e diz que americano quer governar o mundo pelo Twitter

Fala do presidente brasileiro acontece em meio a investida tarifária e diplomática do republicano contra europeus a fim de anexar Groenlândia

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:11

SÃO PAULO - Em meio à investida tarifária e diplomática de Donald Trump contra países europeus com o objetivo de anexar a Groenlândia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (20) que o americano "quer governar o mundo pelo Twitter".

Em fala a apoiadores durante evento de entrega de unidades habitacionais na cidade de Rio Grande (RS), Lula disse: "Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala ali da coisa que ele falou".

"Vocês acham que é possível, gente?", prosseguiu o petista. "É possível tratar o povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês, se eu achar que vocês são objetos e não um ser humano?"

Lula participou de evento de entrega de unidades habitacionais na cidade de Rio Grande (RS) Crédito: Ricardo Stuckert/PR

A fala de Lula vem no mesmo dia em que Trump vazou mensagens trocadas com o presidente da França, Emmanuel Macron, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e atacou o Reino Unido pela decisão de Londres de ceder o arquipélago de Chagos, no Oceano Índico, às Ilhas Maurício.

Trump também fez nesta terça (20) uma série de publicações em sua rede social, a Truth Social, reforçando sua intenção de anexar a Groenlândia.

Em uma delas, uma imagem produzida por inteligência artificial mostra o presidente fincando a bandeira dos Estados Unidos em um terreno de neve ao lado do secretário de Estado, Marco Rubio, e do vice-presidente J. D. Vance. Ao lado, uma placa diz: "Groenlândia, território dos EUA, fundado em 2026".

Em outra, Trump publicou uma imagem da reunião que fez sobre a guerra da Ucrânia com líderes europeus em 2025, mas no lugar de um mapa do país europeu, está uma imagem do continente americano com a bandeira dos EUA sobreposta sobre a Groenlândia, o Canadá e a Venezuela.

