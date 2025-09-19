Home
>
Brasil
>
Lula acena a evangélicos e diz que maioria dos deputados pouco liga para o povo

Lula acena a evangélicos e diz que maioria dos deputados pouco liga para o povo

Presidente deu entrevista junto com a primeira-dama, Janja, para programa de rádio voltado ao segmento religioso

MARIANA BRASIL

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:38

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, concederam entrevista a um programa de rádio evangélico, que foi ao ar nesta sexta-feira (19). Nela, o presidente mandou recados ao Congresso Nacional, ao afirmar que os parlamentares pouco ligam para o povo.

Recomendado para você

Presidente deu entrevista junto com a primeira-dama, Janja, para programa de rádio voltado ao segmento religioso

Lula acena a evangélicos e diz que maioria dos deputados pouco liga para o povo

O suspeito não teria participação direta no assassinato, mas estaria envolvido na logística; ele foi encontrado na Praia Grande, litoral de São Paulo

Polícia prende segundo suspeito de envolvimento na morte de Ruy Ferraz em SP

A triagem para TEA, conhecido como M-Chat, identifica sinais de autismo em crianças já nos primeiros anos de vida

SUS fará teste de diagnóstico de autismo em crianças de até 2 anos e meio

"Pega a Constituição e veja todos os direitos sociais. Não são regulamentados por quê? Porque a maioria dos deputados não são trabalhadores, não têm compromisso com os trabalhadores, são gente de classe média alta, que pouco está ligando para o povo. Essa é a verdade", disse Lula.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista
Lula afirmou que não usa religião como moeda política e que evita ir a igrejas em período eleitoral Crédito: Ricardo Stuckert/PR

A declaração foi dada em entrevista ao podcast Papo de Crente, que foi ao ar dois dias após o Congresso avançar com pautas controversas.

Uma delas, a PEC da Blindagem, impõe necessidade de aval prévio do Congresso para investigações e prisões de parlamentares. Ela teve voto de oito parlamentares do PT. A segunda, alvo de maior interesse do governo, é o projeto de lei que visa a anistiar envolvidos nos ataques do 8 de Janeiro.

O perfil do canal que entrevistou Lula é de evangélicos mais alinhados à agenda do presidente. Entre os vídeos mais populares estão títulos como "Coalizão de evangélicos contra Bolsonaro".

Pesquisa Datafolha de fevereiro deste ano mostrou que a avaliação positiva de Lula saiu de 26% em dezembro para 21% entre os evangélicos. Neste segmento, 48% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como ruim ou péssimo.

Embora tenha participado do programa, em mais uma movimentação de aceno a este público, Lula afirmou na entrevista que não usa religião como moeda política e que evita ir a igrejas em período eleitoral.

"Eu não tenho hábito de fazer política tentando dividir a sociedade por religião", disse. "Não gosto de ir em igreja em época de campanha porque não acho que a gente deva usar igreja eleitoralmente. Eu não tento fazer disso politica. Não me façam usar igreja como palanque que eu não vou usar."

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais