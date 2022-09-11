Lotofácil da Independência paga R$ 180 milhões; veja os números

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (10), o sorteio do concurso especial 2610 da Lotofácil da Independência, que tem o total de R$ 180 milhões para quem acertar as 15 dezenas do prêmio principal.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, foram: 24 - 22 - 05 - 07 - 09 - 17 - 08 - 20 - 11 - 16 - 15 - 01 - 10 - 12 - 03. Até o fechamento desta reportagem, o número de ganhadores não havia sido divulgado pela Caixa.

Lotofácil da Independência pode pagar prêmio recorde Crédito: seujornal.com

A loteria mais famosa do país é a Mega-Sena, que costuma pagar prêmios superiores às demais. No entanto, nesta semana os apostadores têm uma grande chance de embolsar uma bolada estimada em R$ 180 milhões no concurso 2.610 da Lotofácil da Independência, comemorativa à semana do bicentenário da Independência do Brasil. Se for confirmado, este será o maior prêmio da história do concurso especial.

Como ocorre tradicionalmente nos concursos especiais das loterias Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 180 milhões e aplique na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês. O valor seria suficiente para comprar 150 imóveis no valor de R$ 1,2 milhão cada.

MEGA-SENA