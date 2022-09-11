Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lotofácil da Independência paga R$ 180 milhões; veja os números
Quem ficará milionário?

Lotofácil da Independência paga R$ 180 milhões; veja os números

Já Mega-Sena paga R$ 70 milhões; Caixa Econômica Federal realizou sorteio na noite deste sábado (10)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2022 às 21:10

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 21:10

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (10), o sorteio do concurso especial 2610 da Lotofácil da Independência, que tem o total de R$ 180 milhões para quem acertar as 15 dezenas do prêmio principal.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, foram: 24 - 22 - 05 - 07 - 09 - 17 - 08 - 20 - 11 - 16 - 15 - 01 - 10 - 12 - 03. Até o fechamento desta reportagem, o número de ganhadores não havia sido divulgado pela Caixa.
Lotofácil
Lotofácil da Independência pode pagar prêmio recorde Crédito: seujornal.com
A loteria mais famosa do país é a Mega-Sena, que costuma pagar prêmios superiores às demais. No entanto, nesta semana os apostadores têm uma grande chance de embolsar uma bolada estimada em R$ 180 milhões no concurso 2.610 da Lotofácil da Independência, comemorativa à semana do bicentenário da Independência do Brasil. Se for confirmado, este será o maior prêmio da história do concurso especial.
Como ocorre tradicionalmente nos concursos especiais das loterias Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números.
Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 180 milhões e aplique na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês. O valor seria suficiente para comprar 150 imóveis no valor de R$ 1,2 milhão cada.

MEGA-SENA

A Caixa também realizou o sorteio do concurso 2518 da Mega-Sena, que tem o total R$ 70 milhões para quem acertar as seis dezenas do prêmio principal. Os números sorteados foram: 03 - 22 - 23 - 44 - 53 - 60.

LEIA MAIS 

Aposta feita na Serra ganha prêmio de R$ 1,5 milhão na Lotofácil

Aposta de Vitória ganha quase R$ 2 milhões na Lotofácil

Lotofácil: aposta feita em Vitória ganha mais de R$ 700 mil

Mega-Sena: duas apostas do ES vão levar R$ 59 mil e R$ 119 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal loterias mega-sena Lotofácil Caixa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados