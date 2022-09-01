Caixa amplia para 35 anos financiamento de imóvel do Casa Verde Amarela

Felipe Nunes

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - A Caixa Econômica Federal estendeu o prazo máximo para financiamento de imóveis do Programa Casa Verde Amarela de 30 anos para 35 anos. A mudança passa a valer para a aquisição de novos contratos a partir desta quinta-feira (1º).

O anúncio foi feito pela vice-presidente de Habitação, Henriete Bernabé, durante transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube.

Segundo Henriete, a ampliação do prazo de financiamento permitirá uma redução de até 7,5% no valor da prestação do imóvel. Outra possibilidade é comprar um imóvel de valor maior.

Casas do Programa Casa Verde Amarela no Residencial São Mateus Crédito: Fernando Madeira

OUTRAS MEDIDAS

No mês de julho, o Conselho Curador do FGTS já havia aprovado o aumento dos limites de renda familiar mensal bruta para conseguir financiar um imóvel pelo Casa Verde e Amarela.

A subfaixa 1, de renda entre R$ 2.400 e R$ 2.600, teve o teto ampliado a R$ 3.000. A faixa mais baixa de até R$ 2.400 foi mantida.

Acima destes patamares, o conselho aprovou a elevação de valores do grupo intermediário que subiu de R$ 2.600 a R$ 4.000 para R$ 3.000 a R$ 4.400- e do grupo de renda maior, que passou de R$ 4.000 a R$ 7.000 para R$ 4.400 a R$ 8.000.

Também foi aprovada a possibilidade de financiamento de imóveis de 1 dormitório. Segundo a vice-presidente de habitação da Caixa, até então o programa permitia o financiamento de imóveis novos a partir de 2 dormitórios.

O conselho também autorizou a redução dos juros para o programa Pró-Cotista, voltado para quem não se enquadra no Casa Verde e Amarela.