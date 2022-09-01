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Já está valendo

Caixa amplia para 35 anos financiamento de imóvel do Casa Verde Amarela

Aumento de cinco anos no tempo de contrato pode reduzir valor da parcela em até 7,5% ou comprar um imóvel de valor maior
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 set 2022 às 13:49

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 13:49

Felipe Nunes

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - A Caixa Econômica Federal estendeu o prazo máximo para financiamento de imóveis do Programa Casa Verde Amarela de 30 anos para 35 anos. A mudança passa a valer para a aquisição de novos contratos a partir desta quinta-feira (1º). 
O anúncio foi feito pela vice-presidente de Habitação, Henriete Bernabé, durante transmissão ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube.
Segundo Henriete, a ampliação do prazo de financiamento permitirá uma redução de até 7,5% no valor da prestação do imóvel. Outra possibilidade é comprar um imóvel de valor maior. 
A MP (Medida Provisória) permitindo a ampliação de cinco anos na compra de imóvel financiado pelo programa foi aprovada pelo Senado em julho e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no fim de agosto.
Presidente Jair Bolsonaro visita a cidade de São Mateus para entregar casas do Programa Casa Verde Amarela, (antigo Minha Casa Minha Vida), no Residencial São Mateus
Casas do Programa Casa Verde Amarela no Residencial São Mateus Crédito: Fernando Madeira

OUTRAS MEDIDAS

No mês de julho, o Conselho Curador do FGTS já havia aprovado o aumento dos limites de renda familiar mensal bruta para conseguir financiar um imóvel pelo Casa Verde e Amarela.
A subfaixa 1, de renda entre R$ 2.400 e R$ 2.600, teve o teto ampliado a R$ 3.000. A faixa mais baixa de até R$ 2.400 foi mantida.
Acima destes patamares, o conselho aprovou a elevação de valores do grupo intermediário que subiu de R$ 2.600 a R$ 4.000 para R$ 3.000 a R$ 4.400- e do grupo de renda maior, que passou de R$ 4.000 a R$ 7.000 para R$ 4.400 a R$ 8.000.

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Também foi aprovada a possibilidade de financiamento de imóveis de 1 dormitório. Segundo a vice-presidente de habitação da Caixa, até então o programa permitia o financiamento de imóveis novos a partir de 2 dormitórios.
O conselho também autorizou a redução dos juros para o programa Pró-Cotista, voltado para quem não se enquadra no Casa Verde e Amarela.
Para imóveis avaliados em até R$ 350 mil, os juros cairão para 7,66% ao ano. Para imóveis acima deste valor e de até R$ 1,5 milhão, a taxa será de 8,16% ao ano. O programa Pró-Cotista permite financiamentos entre 5 e 20 anos e não tem limite de renda familiar.

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