Caixa começa a pagar lucro do FGTS de 2021; veja como consultar

SÃO PAULO, SP - A Caixa Econômica Federal começou a distribuir o lucro de 2021 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Ao todo, serão pagos R$ 13,2 bilhões a 106,7 milhões de trabalhadores.
O índice de distribuição será de 0,02748761 sobre o saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2021. Isso significa que, a cada R$ 100, devem ser creditados R$ 2,75 na conta.
COMO FAZER A CONSULTA DO FGTS 2021
A consulta para saber quanto irá receber na sua conta do FGTS é feita no aplicativo do Fundo de Garantia. No extrato, a informação estará como "AC Cred Distr Resultado Ano Base 12/2021". Logo em seguida virá o valor distribuído.
- 1 - Abra ou atualize o app FGTS
- 2 - Clique em "Entrar no aplicativo"
- 3 - Informe CPF e vá em "Próximo"; depois, digite sua senha e clique em "Entrar"
- 4 - Clique nas imagens solicitadas pelo aplicativo para confirmar que você não é um robô
- 5 - Na página inicial, abaixo, vá em "Meu FGTS"
- 6 - Na página seguinte, aparecerão todas as contas do Fundo de Garantia; para saber o valor depositado em cada uma, clique sobre cada conta; elas aparecem na seguinte ordem: primeiro, a atual empresa ou a última em que trabalhou; depois, as demais
- 7 - Vá em "Ver extrato"
- 8 - Em seguida, aparecerá a informação "AC Cred Distr Resultado Ano Base 12/2021" com o valor distribuído
- 9 - É possível gerar um PDF; para isso, vá em "Gerar Extrato PDF", à esquerda, em laranja
- 10 - No PDF, a informação sobre a distribuição dos lucros aparece apenas no final da última folha; role a barra para conferir os dados
QUANDO SACAR O DINHEIRO?
Os resultados obtidos em 2021 foram de R$ 13,3 bilhões. Serão distribuídos 99%, o maior volume desde 2017, quando o dinheiro começou a ser pago aos cotistas.
O saque dos valores não é imediato e só pode ser feito caso o trabalhador se encaixe em uma das 16 situações de liberação do FGTS, como na aposentadoria, demissão sem justa causa ou para a compra da casa própria, por exemplo.
QUANTO O TRABALHADOR PODERÁ RECEBER, EM REAIS
Valor no FGTS - Valor a ser recebido (com arredondamento)
- 100 - 2,75
- 500 - 13,74
- 1.000 - 27,49
- 2.000 - 54,98
- 3.000 - 82,46
- 4.000 - 109,95
- 5.000 - 137,44
- 6.000 - 164,93
- 7.000 - 192,41
- 8.000 - 219,90
- 9.000 - 247,39
- 10.000 - 274,88
- 20.000 - 549,75
- 30.000 - 824,63
- 40.000 - 1.099,50
- 50.000 - 1.374,38
- 60.000 - 1.649,26
- 70.000 - 1.924,13
- 80.000 - 2.199,01
- 90.000 - 2.473,88
- 100.000 - 2.748,76
- 110.000 - 3.023,64
- 120.000 - 3.298,51
- 130.000 - 3.573,39
- 140.000 - 3.848,27
- 150.000 - 4.123,14
- 160.000 - 4.398,02
- 170.000 - 4.672,89
- 180.000 - 4.947,77
- 190.000 - 5.222,65
- 200.000 - 5.497,52
PAGAMENTO FOI ADIANTADO
Por lei, o lucro do FGTS é depositado até o dia 31 de agosto do ano seguinte. Mas, por decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia, em reunião realizada na última sexta-feira (22), o pagamento está sendo adiantado em 2022.
A reunião foi realizada para que fosse apresentado o balanço do FGTS, com aprovação das contas e resolução sobre a distribuição do lucro. A ideia de pagar antecipadamente os valores foi de José Aguiar, da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).
Segundo representante da Caixa, que é responsável por distribuir os valores, o adiantamento poderia ser feito assim que a resolução com a liberação do lucro fosse publicada, o que ocorreu nesta segunda-feira (25).
A resolução prevê que o agente operador do FGTS, ou seja a Caixa, deverá adotar as providências para que as contas vinculadas com direito recebam os créditos até o dia 31 de agosto de 2022.
QUEM TEM DIREITO AO LUCRO DO FGTS?
Todos os trabalhadores com contas vinculadas ao FGTS, sejam elas ativas ou inativas, têm direito de receber o lucro do ano anterior. O pagamento é feito até o dia 31 de agosto de cada ano, para quem tinha saldo em 31 de dezembro do ano-base. Embora prevista em lei de maio de 1990, a distribuição do lucro foi regulamentada e começou a valer apenas em 2017.