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Dinheiro chegando

Caixa começa a pagar lucro do FGTS de 2021; veja como consultar

A cada R$ 100 no Fundo de Garantia em 31 de dezembro de 2021, trabalhadores receberão R$ 2,75
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2022 às 09:30

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 09:30

  • Cristiane Gercina

SÃO PAULO, SP - A Caixa Econômica Federal começou a distribuir o lucro de 2021 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Ao todo, serão pagos R$ 13,2 bilhões a 106,7 milhões de trabalhadores.
O índice de distribuição será de 0,02748761 sobre o saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2021. Isso significa que, a cada R$ 100, devem ser creditados R$ 2,75 na conta.
Carteira de Trabalho e previdência social
Ao todo, serão pagos R$ 13,2 bilhões a 106,7 milhões de trabalhadores Crédito: Fernando Madeira

COMO FAZER A CONSULTA DO FGTS 2021

A consulta para saber quanto irá receber na sua conta do FGTS é feita no aplicativo do Fundo de Garantia. No extrato, a informação estará como "AC Cred Distr Resultado Ano Base 12/2021". Logo em seguida virá o valor distribuído.
  • 1 - Abra ou atualize o app FGTS 
  • 2 - Clique em "Entrar no aplicativo" 
  • 3 - Informe CPF e vá em "Próximo"; depois, digite sua senha e clique em "Entrar" 
  • 4 - Clique nas imagens solicitadas pelo aplicativo para confirmar que você não é um robô 
  • 5 - Na página inicial, abaixo, vá em "Meu FGTS" 
  • 6 - Na página seguinte, aparecerão todas as contas do Fundo de Garantia; para saber o valor depositado em cada uma, clique sobre cada conta; elas aparecem na seguinte ordem: primeiro, a atual empresa ou a última em que trabalhou; depois, as demais 
  • 7 - Vá em "Ver extrato" 
  • 8 - Em seguida, aparecerá a informação "AC Cred Distr Resultado Ano Base 12/2021" com o valor distribuído 
  • 9 - É possível gerar um PDF; para isso, vá em "Gerar Extrato PDF", à esquerda, em laranja 
  • 10 - No PDF, a informação sobre a distribuição dos lucros aparece apenas no final da última folha; role a barra para conferir os dados

QUANDO SACAR O DINHEIRO?

Os resultados obtidos em 2021 foram de R$ 13,3 bilhões. Serão distribuídos 99%, o maior volume desde 2017, quando o dinheiro começou a ser pago aos cotistas.
O saque dos valores não é imediato e só pode ser feito caso o trabalhador se encaixe em uma das 16 situações de liberação do FGTS, como na aposentadoria, demissão sem justa causa ou para a compra da casa própria, por exemplo.

QUANTO O TRABALHADOR PODERÁ RECEBER, EM REAIS

Valor no FGTS - Valor a ser recebido (com arredondamento)
  • 100 - 2,75 
  • 500 - 13,74 
  • 1.000 - 27,49 
  • 2.000 - 54,98 
  • 3.000 - 82,46 
  • 4.000 - 109,95 
  • 5.000 - 137,44 
  • 6.000 - 164,93 
  • 7.000 - 192,41 
  • 8.000 - 219,90 
  • 9.000 - 247,39 
  • 10.000 - 274,88 
  • 20.000 - 549,75 
  • 30.000 - 824,63 
  • 40.000 - 1.099,50 
  • 50.000 - 1.374,38 
  • 60.000 - 1.649,26 
  • 70.000 - 1.924,13 
  • 80.000 - 2.199,01 
  • 90.000 - 2.473,88 
  • 100.000 - 2.748,76 
  • 110.000 - 3.023,64 
  • 120.000 - 3.298,51 
  • 130.000 - 3.573,39 
  • 140.000 - 3.848,27 
  • 150.000 - 4.123,14 
  • 160.000 - 4.398,02 
  • 170.000 - 4.672,89 
  • 180.000 - 4.947,77 
  • 190.000 - 5.222,65 
  • 200.000 - 5.497,52

PAGAMENTO FOI ADIANTADO

Por lei, o lucro do FGTS é depositado até o dia 31 de agosto do ano seguinte. Mas, por decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia, em reunião realizada na última sexta-feira (22), o pagamento está sendo adiantado em 2022.
A reunião foi realizada para que fosse apresentado o balanço do FGTS, com aprovação das contas e resolução sobre a distribuição do lucro. A ideia de pagar antecipadamente os valores foi de José Aguiar, da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

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Segundo representante da Caixa, que é responsável por distribuir os valores, o adiantamento poderia ser feito assim que a resolução com a liberação do lucro fosse publicada, o que ocorreu nesta segunda-feira (25).
A resolução prevê que o agente operador do FGTS, ou seja a Caixa, deverá adotar as providências para que as contas vinculadas com direito recebam os créditos até o dia 31 de agosto de 2022.

QUEM TEM DIREITO AO LUCRO DO FGTS?

Todos os trabalhadores com contas vinculadas ao FGTS, sejam elas ativas ou inativas, têm direito de receber o lucro do ano anterior. O pagamento é feito até o dia 31 de agosto de cada ano, para quem tinha saldo em 31 de dezembro do ano-base. Embora prevista em lei de maio de 1990, a distribuição do lucro foi regulamentada e começou a valer apenas em 2017.

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