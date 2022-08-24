Aposta feita na Serra ganha prêmio de R$ 1,5 milhão na Lotofácil

Aposta da Serra levou R$ 1,5 milhão na Lotofácil Crédito: Divulgação | Caixa

Um apostador ou apostadora da Serra acordou mais feliz nesta quarta-feira (24) após acertar 15 números do concurso 2606 da Lotofácil, realizado no dia anterior, e faturou R$ 1.506.192,02. A aposta feita no Espírito Santo foi a única do Brasil a ganhar o prêmio máximo, com os 15 acertos.

As dezenas sorteadas foram 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Mais de outras 600 mil apostas levaram algum valor entre R$ 5,00 e R$ 1.857,73. Confira quanto cada um levou:

15 acertos

1 aposta ganhadora, levou R$ 1.506.192,02



14 acertos

170 apostas ganhadoras, cada uma levou R$ 1.857,73



13 acertos

6385 apostas ganhadoras, cada uma levou R$ 25,00



12 acertos

88884 apostas ganhadoras, cada uma levou R$ 10,00



11 acertos

518880 apostas ganhadoras, cada uma levou R$ 5,00



Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Já os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.