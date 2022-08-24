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Aposta feita na Serra ganha prêmio de R$ 1,5 milhão na Lotofácil

Sortudo ou sortuda acertou as 15 dezenas da modalidade. Os números sorteados foram 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 ago 2022 às 09:10

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 09:10

Cartão da Lotofácil
Aposta da Serra levou R$ 1,5 milhão na Lotofácil Crédito: Divulgação | Caixa
Um apostador ou apostadora da Serra acordou mais feliz nesta quarta-feira (24) após acertar 15 números do concurso 2606 da Lotofácil, realizado no dia anterior, e faturou R$ 1.506.192,02. A aposta feita no Espírito Santo foi a única do Brasil a ganhar o prêmio máximo, com os 15 acertos.
As dezenas sorteadas foram 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Mais de outras 600 mil apostas levaram algum valor entre R$ 5,00 e R$ 1.857,73. Confira quanto cada um levou:
15 acertos
  • 1 aposta ganhadora, levou R$ 1.506.192,02
14 acertos
  • 170 apostas ganhadoras, cada uma levou R$ 1.857,73
13 acertos
  • 6385 apostas ganhadoras, cada uma levou R$ 25,00
12 acertos
  • 88884 apostas ganhadoras, cada uma levou R$ 10,00
11 acertos
  • 518880 apostas ganhadoras, cada uma levou R$ 5,00
Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Já os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.
Aposta feita na Serra ganha prêmio de 1,5 milhão de reais na Lotofácil

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