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Benefício

Caixa libera consulta a Auxílio Caminhoneiro de R$ 2 mil; veja passo a passo

Motoristas cadastrados na ANTT já conseguem confirmar que foram incluídos no novo auxílio e o valor das duas parcelas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 19:58

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 19:58

Felipe Nunes

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - A Caixa Econômica Federal liberou a consulta ao Auxílio Caminhoneiro, que será pago nesta terça-feira (9) no valor de R$ 2.000. Pelo Caixa Tem, os motoristas cadastrados na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) já conseguem confirmar que foram incluídos no novo auxílio e o valor das duas parcelas.
Para fazer a consulta, é necessário acessar o aplicativo Caixa Tem e selecionar a opção "Extrato". Quem estiver habilitado a receber o benefício encontrará, nos lançamentos futuros, as duas parcelas de R$ 1.000 cada, referente aos meses de julho e agosto.
Auxílio Caminhoneiro começa a ser pago em 9 de agosto
Benefício para caminhoneiros começa a ser pago em 9 de agosto Crédito: Thomaz Silva/Agência Brasil

TRANSFERÊNCIAS SERÃO LIMITADAS A R$ 600

O depósito dos valores ocorre de forma automática na poupança social digital aberta pela Caixa. Quando o dinheiro cair na poupança social digital, o beneficiário poderá transferir os valores para uma conta em outro banco ou na Caixa Econômica Federal, pagar contas, fazer compras, realizar um Pix ou gerar um código para fazer a retirada.
As operações, no entanto, podem ser limitadas. As transferências para outra conta, mesmo que em nome do beneficiário, são de até R$ 600 por operação. No caso do Pix, é possível fazer o Pix de pagamento e o Pix para retirada do dinheiro, o que obrigará o cidadão a ir até um caixa eletrônico da Caixa, uma casa lotérica ou um correspondente Caixa Aqui.
Os valores não movimentados no prazo de 90 dias, contados da data de depósito, retornarão para a União.
O Auxílio Caminhoneiro não é cumulativo com o Auxílio Taxista e será pago um benefício por CPF, independentemente se o beneficiário tiver mais de um veículo cadastrado.
A estimativa é que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o programa, que prevê pagamento de seis parcelas até dezembro deste ano.

COMO BAIXAR O APLICATIVO CAIXA TEM

  • Baixe ou atualize o aplicativo no seu celular. Para isso, é só acessar a Google Play Store ou a Apple Store e baixar o app Caixa Tem; 
  • O acesso é feito com CPF e senha; abra o app, informe o CPF e crie uma senha; 
  • Para gerar senha, será necessário seguir sete passos. Dentre as informações que deverão ser fornecidas estão: CPF, nome completo, número do celular, CEP, dia, mês e ano de nascimento e email; 
  • Na próxima tela, crie uma senha, confirme a senha, vá em "Não sou um robô" e clique em "Cadastre-se"; 
  • No seu primeiro acesso, você irá receber um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação no APP; 
  • Informe corretamente o número do seu telefone para receber o código; depois, digite-o e será possível usar os serviços do Caixa Tem.

COMO CONSULTAR O VALOR DO AUXÍLIO CAMINHONEIRO

  • Abra o aplicativo Caixa Tem em seu celular; 
  • Após digitar seu CPF e senha, clique em "Extrato"; 
  • Selecione a opção "Futuro" que irá mostrar os próximo depósitos; 
  • Se você estiver cadastrado, irá visualizar as parcelas que serão depositadas na poupança digital.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO CAMINHONEIRO

Parcela - Previsão de pagamento 
  • 1ª e 2ª parcelas - 9 de agosto 
  • 3ª parcela - 24 de setembro 
  • 4ª parcela - 22 de outubro 
  • 5ª parcela - 26 de novembro 
  • 6ª parcela - 17 de dezembro

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