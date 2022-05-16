Caixa Tem: como receber FGTS e pegar empréstimo

Resolver questões como pagamentos, transações, recebimentos nunca foi tão fácil e rápido. Se antes os caixas eletrônicos eram os grandes aliados para esses serviços, hoje, basta ter um aplicativo no celular que grande parte dos seus problemas são resolvidos.
Um desses aplicativos, é o Caixa Tem. Compatível com praticamente todas as redes e aparelhos celulares, com uma tecnologia acessível, também para pessoas com deficiência, o app oferece segurança e rapidez para o usuário. Veja as dicas no vídeo.