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Caixa Tem: como receber FGTS e pegar empréstimo

Compatível com praticamente todas as redes e aparelhos celulares, com uma tecnologia acessível também para pessoas com deficiência, o app oferece segurança e rapidez para o usuário. Confira as dicas

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 13:14

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

16 mai 2022 às 13:14
Resolver questões como pagamentos, transações, recebimentos nunca foi tão fácil e rápido. Se antes os caixas eletrônicos eram os grandes aliados para esses serviços, hoje, basta ter um aplicativo no celular que grande parte dos seus problemas são resolvidos.
Um desses aplicativos, é o Caixa Tem. Compatível com praticamente todas as redes e aparelhos celulares, com uma tecnologia acessível, também para pessoas com deficiência, o app oferece segurança e rapidez para o usuário. Veja as dicas no vídeo.

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