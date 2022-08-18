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Confira a mudança

Adeus, Caixaça: distribuidora de bebidas muda nome após aviso de banco

Comerciante de Cariacica, na Grande Vitória, colocou o nome da distribuidora de "Caixaça Econômica", mas o banco não gostou e pediu a mudança na marca
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 ago 2022 às 10:52

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 10:52

Distribuidora de bebidas trocou de nome em Cariacica, na Grande Vitória após notificação de banco
Distribuidora de bebidas trocou de nome em Cariacica, na Grande Vitória após notificação de banco Crédito: Adilson Ramos
Após a polêmica envolvendo a distribuidora de bebidas "Caixaça Econômica", localizada em Cariacica, na Grande Vitória,  o comerciante Adilson Ramos, de 28 anos, trocou o nome no estabelecimento. Agora, o famoso "X" da marca da Caixa, deu lugar ao "CH". 
O caso foi publicado por A Gazeta e ganhou as redes sociais nas últimas semanas. Adilson explicou, na ocasião, que o objetivo era chamar a atenção da clientela local, após começar a a vender bebidas na antiga loja de utensílios. "Pensamos em um nome que chamasse a atenção e acabamos usando esse nome aí, que se assemelha muito ao da Caixa Econômica", contou. 
A Caixa Econômica Federal, no entanto, não curtiu a ideia e entendeu o caso como uso indevido de marcas sem a devida autorização e afirmou à reportagem, em nota, que a conduta do comerciante pode causar danos à imagem da instituição.
"A utilização indevida de marcas constitui crime contra a propriedade intelectual, tipificado na referida lei ainda pelo art.189, inciso I, cuja pena prevista é de 3 meses a 1 ano de detenção, ou multa", declarou.

RELEMBRE A HISTÓRIA CURIOSA 

A loja de utensílios de Adilson Ramos, de 28 anos, localizada no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, não ia muito bem. O comerciante e a esposa, então, começaram a pensar em vender bebidas para dar uma fortalecida no pequeno negócio. Faltava um nome que pudesse chamar a atenção da clientela para a mudança no estabelecimento e, assim, surgiu o "Caixaça Econômica" – que caiu na graça do povo e viralizou nas redes sociais.
"A gente tinha uma loja aqui de utensílios e não vinha dando muito certo, porque somos do ramo de bebidas. Então, eu e a minha esposa pensamos em um nome para colocar bebidas aqui também, sendo que na região o mercado de bebidas é muito forte", contou ao repórter-fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta.
O comerciante explica que a loja tem seis meses, mas a placa com o "Caixaça Econômica" foi instalada há duas semanas. Um cliente passou em frente ao local, achou a cena curiosa e gravou um vídeo. A gravação repercutiu de tal forma nas redes sociais que um representante do banco bateu na porta de Adilson, pedindo a mudança no letreiro.

Distribuidora de bebidas usa logomarca da Caixa Econômica e viraliza na internet

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