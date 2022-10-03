Lista de derrotados para o Legislativo no País tem Frota e Joice; confira

Estrela do bolsonarismo em 2018, a jornalista viu minguar seus votos de 1 milhão conquistados em 2018 — a segunda maior marca daquela disputa — para apenas 13.679 na sua tentativa fracassada de reeleição à Câmara dos Deputados. Joice chegou a ser nomeada líder do governo no Congresso em 2019, mas acabou rompendo com o Palácio do Planalto após contrariar Bolsonaro. Em 2021, deixou o PSL, dizendo que o partido era cúmplice das traições do presidente e que nunca mais votaria em seu antigo aliado.