Arias decide, Colômbia bate Gana e é última classificada para as oitavas da Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - A Colômbia é a última seleção classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Após vencer Gana por 1 a 0 neste sábado (04), em Kansas City, nos Estados Unidos, pela segunda fase, a Colômbia avança e irá enfrentar a Suíça na próxima fase da Copa.
Arias abriu o placar para a Colômbia após assistência de Luis Suárez, que começou a partida como reserva e entrou aos 7 minutos do 1º tempo. O jogador substituiu Jhon Córdoba de forma emergencial, após o atacante precisar deixar a partida sentindo dores musculares.
Outro destaque do jogo ficou para a defesa à la Gordon Banks de Zigi. O goleiro ganense foi buscar uma cabeçada de Mojica no canto, em lance muito parecido com o protagonizado por Pelé e o goleiro inglês na Copa de 1970. Com essa defesa, Zigi evitou que a Colômbia ampliasse a vantagem no fim do 1º tempo, quando o jogo já estava 1 a 0 para os colombianos.
A Colômbia enfrenta a Suíça nas oitavas de final. O jogo será na terça-feira (7), em Toronto, no Canadá, às 17h (de Brasília).
O jogo
A torcida colombiana, maioria no estádio Arrowhead, empurrou os Cafeteros desde o primeiro minuto de partida. O público gritou, incentivou e aplaudiu, até mesmo o atacante Jhon Córdoba, que só jogou 6 minutos e precisou ser substituído após sentir dores musculares.
Suárez entrou no lugar de Córdoba e fez o cruzamento que terminou no gol de Arias, aos 13 minutos do 1º tempo. Mesmo perdendo por 1 a 0, a seleção de Gana manteve a retranca lá na defesa, rodando a bola devagar entre os zagueiros nas raras chances em que tinha a bola, para as ensurdecedoras vaias da torcida colombiana em Kansas City.
Na reta final do 1º tempo, Gana começou a sair mais para o jogo. O cenário foi perfeito para a Colômbia arriscar contra-ataques pelas pontas. Em um deles, o goleiro Zigi salvou Gana de tomar o segundo gol com cabeçada de Mojica, com linda defesa.
Na volta do intervalo, a Colômbia continuou botando pressão no ataque. Díaz chegou a ter duas ótimas oportunidades para ampliar o placar, mas em uma estava impedido, e na outra chutou em cima de Zigi, quando ficou a cara a cara com o goleiro de Gana. A diferença para a primeira etapa é que o jogo ficou mais aberto, com Gana buscando o gol de empate, mas sem muita efitividade. Melhor para a Colômbia, que correu o risco de tomar um golzinho que colocaria tudo a perder, além de abusar dos gols desperdiçados para matar a partida.
Gana quase abriu o placar com Thomas Partey logo ao 1 minuto de jogo. O volante pegou sobra fora da área e soltou uma bomba que passou raspando a trave direita do goleiro colombiano Vargas.
Colômbia e Gana tiveram perdas importantes logo no início da partida. O atacante colombiano Jhon Córdoba sentiu dores musculares aos 6 minutos, durante disputa com Opoku e precisou ser substituído por Luis Suárez. No lance seguinte, foi a vez do ganense Senaya sentir dores em disputa com Luis Díaz e também precisou deixar o jogo, dando a vaga para Seidu. Córdoba aparentemente sentiu o músculo da virilha direita, enquanto Senaya colocou a mão no posterior da coxa.
Jhon Arias abriu o placar aos 13 minutos após assistência de Díaz, que havia acabado de entrar. A Colômbia armou ataque pela direita, Díaz foi até a linha de fundo e arriscou o cruzamento, mas a bola bateu na marcação. Na segunda tentativa, o ponta conseguiu cruzar para Arias chegar sozinho batendo cruzado.
A defesa de Gana afastou mal uma bola e Puerta achou Luis Díaz com uma cavadinha na ponta-esquerda. O atacante colombiano chegou batendo de primeira mas mandou pra fora, em uma das poucas finalizações que aconteceram após o gol da Colômbia. Na resposta, Iñaki Williams arriscou de fora da área mas mandou muito longe do gol.
Nos acréscimos do 1º tempo, o goleiro ganense Zigi evitou que a Colômbia ampliasse o placar ao fazer uma linda defesa. Os colombianos chegaram ao ataque com Muñoz, que cruzou para cabeçada de Mojica apontando para o chão, mas Zigi foi buscar no canto. O lance lembrou muito a defesa lendária do inglês Gordon Banks em cabeçada do Rei Pelé na Copa de 1970, durante o Brasil x Inglaterra, válido pela fase de grupos.
A Colômbia voltou com uma alteração importante para o segundo tempo. James Rodríguez ficou nos vestiários, com Richard Ríos entrando em seu lugar após o intervalo.
Após quase meia hora de um jogo mais aberto mas sem grandes chances, Néstor Lorenzo fez mais uma substituição. Quintero entrou no lugar do autor do gol Arias, visando encher mais o meio de campo e segurar o resultado, para o delírio da torcida que sempre pede o meia-atacante conhecido pela habilidade.
Nos acréscimos, Richard Ríos e o zagueiro Mensah tiveram um choque de cabeça na área. Quintero cruzou com veneno na área e o meia tentou cabecear mas acabou batendo o rosto na cabeça de Mensah. O jogo ficou parado por quase 2 minutos.
Restando menos de 5 minutos de acréscimos, a torcida colombiana começou a gritar "Olé" em Kansas City! Gana não conseguiu punir essa ousadia e foi assim que a Colômbia foi para as oitavas de final da Copa.
COLÔMBIA
Vargas; Muñoz, Lucumí, Sánchez, Mojica; Lerma, Puerta, James (Richard Ríos); Jhon Arias (Quintero), Luís Díaz (Campaz), Jhon Córdoba (Luis Suárez). T.: Néstor Lorenzo.
GANA
Zigi; Senaya, Opoku, Luckassen, Mensah; Partey, Yirenkyi (Adu), Sibo (Owusu); Semenyo, Ayew (Nuamah), Iñaki Williams (Fatawu). T.: Carlos Queiroz.
Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (Estados Unidos)
Árbitro: Clement Turpin (França)
Cartões amarelos: Arias e Ríos (COL); Yirenkyi, Fatawu e Seidu (GAN)Gols: Jhon Arias (COL), 13' do 1º tempo (1-0)