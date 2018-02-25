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COMUNICAÇÃO

Ligação fixo-móvel custa menos a partir deste domingo

A redução será de 10,58% a 12,75% nas ligações locais fixo-móvel por minuto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2018 às 15:34

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 15:34

Queda nas tarifas vai beneficiar mais de 23 milhões de pessoas que usam o telefone fixo Crédito: GloboNews
As chamadas de telefone fixo para móvel vão ficar mais baratas a partir deste domingo (25). A redução será de 10,58% a 12,75% nas ligações locais fixo-móvel por minuto - o preço médio vai passar de R$ 0,18 para R$ 0,12, sem impostos. Já no caso das ligações de longa distância, a chamada vai ficar de 3,98% a 7,41% mais barata. O preço da tarifa com DDDs começando com o primeiro dígito igual, por exemplo, DDD 61 (Distrito Federal) para 62 (Goiânia), o preço médio cairá de R$ 0,55 para R$ 0,39, e para os demais interurbanos passa de R$ 0,62 para R$ 0,45.
Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a queda nas tarifas vai beneficiar mais de 23 milhões de assinantes. A determinação vale para chamadas de usuários dos planos básicos de serviço das concessionárias de telefonia fixa - Claro, Algar, Oi, Sercomtel e Vivo.
O motivo da queda no valor é a redução das tarifas de interconexão, ou seja, cobradas entre as empresas pelo uso de suas redes telecomunicações. Mais detalhes sobre as novas tarifas podem ser consultados na página da Anatel: https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article?id=1895&Itemid=126.

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