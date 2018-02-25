Ligação fixo-móvel custa menos a partir deste domingo

As chamadas de telefone fixo para móvel vão ficar mais baratas a partir deste domingo (25). A redução será de 10,58% a 12,75% nas ligações locais fixo-móvel por minuto - o preço médio vai passar de R$ 0,18 para R$ 0,12, sem impostos. Já no caso das ligações de longa distância, a chamada vai ficar de 3,98% a 7,41% mais barata. O preço da tarifa com DDDs começando com o primeiro dígito igual, por exemplo, DDD 61 (Distrito Federal) para 62 (Goiânia), o preço médio cairá de R$ 0,55 para R$ 0,39, e para os demais interurbanos passa de R$ 0,62 para R$ 0,45.