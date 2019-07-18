Home
Lava Jato recupera R$ 67 milhões desviados da Petrobras

De acordo com a força-tarefa, a quantia foi transferida para uma conta judicial vinculada à ação penal na qual os três acusados foram condenados pela Justiça Federal

Agência Brasil

Publicado em 18 de julho de 2019 às 22:10

 - Atualizado há 6 anos

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Agência

A força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba anunciou nesta quinta-feira (18) a recuperação de R$ 67 milhões desviados da Petrobras que estavam em contas na Suíça. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), os valores foram desviados por Aluísio Teles Ferreira Filho, Ulisses Sobral Calile e Mário Ildeu de Miranda, três ex-executivos da estatal, que confessaram o crime, ocorrido em um contrato firmado com a Odebrecht.

De acordo com a força-tarefa, a quantia foi transferida para uma conta judicial vinculada à ação penal na qual os três acusados foram condenados pela Justiça Federal. Ao longo de cinco anos de investigações, R$ 13 bilhões desviados foram recuperados e depositados na conta.

> Justiça do RJ vende jet skis e jet Boat da família de Eike Batista

Segundo levantamento do MPF, no primeiro semestre deste ano, foram recuperados mais de R$ 1,5 bilhão. No mesmo período, a força-tarefa em Curitiba apresentou 14 denúncias contra investigados na Lava Jato.

