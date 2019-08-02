718,9 quilos de ouro

Justiça prorroga prisão de investigados no roubo de ouro em Guarulhos

De acordo com a polícia, ao menos 10 pessoas participaram do crime

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 01:17 - Atualizado há 6 anos

Barras de ouro Crédito: Reprodução | Pixabay

A Justiça prorrogou nesta quinta-feira (1) a prisão temporária dos três homens investigados no roubo de 718,9 quilos de ouro ocorrido há uma semana dentro do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Franco Montoro, em Guarulhos, São Paulo.

De acordo com a polícia, ao menos 10 pessoas participaram do crime. O trabalho de apuração, no momento, busca identificar os outros envolvidos. “Novos detalhes sobre as apurações acontecerão em momento oportuno. O procedimento visa preservar a investigação e evitar desvios na linha de trabalho”, diz, em nota, a polícia.

Dois suspeitos foram presos no último domingo (28). O terceiro foi detido em flagrante, segundo a polícia, com um carregador de fuzil e munição. De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), esse suspeito ofereceu apoio logístico para passar a carga roubada dos carros usados no assalto para outros veículos.

O grupo chegou ao aeroporto por volta das 14h30 da quinta-feira (25), em dois carros disfarçados de viaturas da Polícia Federal. Fortemente armados, eles renderam os funcionários que faziam a manipulação da carga e os obrigaram a transferir o ouro para uma das caminhonetes. A entrada dos ladrões foi facilitada pelo supervisor de logística, que afirma ter sido rendido na noite anterior.

O metal, dividido em 31 malotes, tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta