Home
>
Brasil
>
Justiça nega habeas corpus para Abdelmassih voltar à prisão domiciliar

Justiça nega habeas corpus para Abdelmassih voltar à prisão domiciliar

O ex-médico foi condenado, em 2010, a 278 anos de prisão por 56 estupros cometidos contra pacientes, entre 1995 e 2008