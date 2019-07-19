Home
>
Brasil
>
Justiça mantém solto homem que aparece em vídeo matando vítima em bar

Justiça mantém solto homem que aparece em vídeo matando vítima em bar

O juiz Paulo Henrique Simardi, da 3ª Vara do Júri, alega que o acusado é réu primário, além de ter bons antecedentes

Agência Folha Press

Publicado em 19 de julho de 2019 às 22:51

 - Atualizado há 6 anos

Arma Crédito: Pixabay

A Justiça negou, nesta sexta-feira, o pedido de prisão feito pela polícia contra um agente de segurança acusado de matar a tiros um garçom de 36 anos, no último dia 7, no Jardim São Luís (zona sul da capital paulista). 

Recomendado para você

Cruz-Maltino sofre gol no primeiro tempo, mas vira na etapa final com Rayan e Vegetti

Vasco vence Fluminense no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Presa na Itália desde julho, deputada aguarda processo de extradição ao Brasil; parlamentar foi condenada à perda de mandato pelo STF, mas deputados votaram para salvá-la

Moraes anula votação que salvou Zambelli e manda Motta dar posse a suplente

A denúncia foi feita por outro homem que também mantinha um relacionamento com a mãe da criança; os indícios dos abusos estavam no celular da mãe

Casal é preso por abusar e filmar criança de 3 anos em SP

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram José Márcio Barbosa de Araújo, 36 anos, discutindo com a vítima, Bruno Souza Vasconcelos, dentro de um bar. Já no início da discussão, o agente saca uma arma de fogo e a aponta contra Vasconcelos. Um vidraceiro, 44 anos, tenta apartar a discussão. Instantes depois, a vítima dá as costas ao atirador, que em seguida efetua o primeiro disparo, na nuca da vítima. 

Vasconcelos cambaleia e cai ao lado de uma mesa de sinuca. Mesmo com o garçom no chão, Barbosa atira ao menos mais três vezes, contra a cabeça da vítima. Em seguida, ele sai do bar caminhando calmamente. 

Desde então, Araújo era procurado por policiais do 92º DP (Parque Santo Antonio). Segundo o delegado Bruno Barros, ele tentou desde segunda-feira (15), sem sucesso, pedir a prisão preventiva do acusado. "O vídeo é uma prova material. Com base nele, identificamos o atirador", diz. 

Por volta das 15h desta sexta-feira (19) o segurança foi à delegacia, acompanhado de seu advogado, para se apresentar à polícia. Como não havia nenhum mandado de prisão expedido contra ele, apenas prestou depoimento e, depois disso, saiu pela porta da frente do distrito. Segundo o delegado, o agente assumiu o homicídio em suas declarações. 

Segundo o advogado de defesa José Miguel da Silva Júnior, Araújo demorou para se apresentar à polícia, pois estaria recebendo ameaças de amigos da vítima. "Meu cliente não foi ao bar para matar ninguém. Ele foi ao local para terminar o relacionamento que tinha com uma mulher, depois que descobriu que ela o traía [com a vítima]", afirmou. 

Júnior acrescentou que, durante a discussão entre acusado e vítima, Vasconcelos teria afirmado pertencer a uma facção criminosa e que iria matar o segurança. "Ele [acusado] agiu sob forte emoção. Ele deu o primeiro disparo e, me afirmou, que não se lembra dos outros [tiros]", explicou o advogado. 

Em sua decisão de manter o segurança em liberdade, o juiz Paulo Henrique Simardi, da 3ª Vara do Júri, alega que o acusado é réu primário, além de ter bons antecedentes. "Também não consta da representação fato concreto de que o denunciado esteja intimidando testemunhas", diz .

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais