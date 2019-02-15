Home
>
Brasil
>
Justiça do Trabalho nega pedido e mantém bloqueio de R$1,6 bi da Vale

Justiça do Trabalho nega pedido e mantém bloqueio de R$1,6 bi da Vale

A decisão foi comunicada em audiência com a participação da mineradora, do MPT, da Defensoria Pública da União (DPU), de entidades sindicais e de representantes dos atingidos