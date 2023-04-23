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Crime em SP

Justiça condena assaltante que matou vítima que se ajoelhou

Polícia diz que criminoso, condenado a 36 anos de prisão, agia como falso entregador; defesa não foi localizada

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 07:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2023 às 07:19
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo condenou Acxel Gabriel de Holanda Peres a 36 anos de prisão pela morte de Renan Silva Loureiro, 20, e pelo roubo a uma jovem que acompanhava a vítima no dia do crime, ocorrido em 25 de abril do ano passado no Jabaquara, zona sul de São Paulo.
A reportagem tentou falar com os advogados de Peres, Fabiano Monteiro de Melo e Marcio Mendes, por telefone, mas não conseguiu contato.
A morte de Loureiro foi registrada por uma câmera de segurança. Peres conduzia uma moto e carregava uma mochila de delivery de comida nas costas. Em depoimento à época, ele disse que entregava pizza no dia do crime, mas, para a polícia, ele agia como falso entregador.
Falso entregador diante de Renan Silva Loureiro, 20, pouco antes de matá-lo em assalto no Jabaquara, zona sul de São Paulo, em 2022
Falso entregador diante de Renan Silva Loureiro, 20, pouco antes de matá-lo em assalto no Jabaquara, zona sul de São Paulo, em 2022 Crédito: Reprodução
Em seu depoimento, a jovem que acompanhava a vítima disse que eles retornavam do trabalho e caminhavam em direção à casa dela quando o criminoso apareceu em uma motocicleta e os abordou. Segundo o relato da testemunha, ele desceu da moto e anunciou o assalto, dizendo que atiraria caso as vítimas não entregassem seus celulares.
De acordo com a investigação policial, Loureiro se ajoelhou e disse não ter nada, mas chegou a entregar o aparelho. Na sequência, ao ver o assaltante abordar a jovem que estava com ele, Loureiro parte para cima do criminoso, que atira quatro vezes. Um dos disparos atinge a vítima na cabeça.
A testemunha relatou também ter dado seu aparelho ao ladrão, que fugiu em seguida.
Acxel Peres se entregou quatro dias aós o crime. Ele já possuía outras passagens pela polícia.
Em seu depoimento, Peres confessou o roubo seguido de morte. Disse que havia pegado dinheiro emprestado e não estava conseguindo pagar. Afirmou, ainda, que sua esposa estaria grávida.
À Justiça, ele disse que trocou uma mota pela arma, cujo valor seria de R$ 2.000. Afirmou que fazia entrega de pizzas no dia do crime quando viu o casal e decidiu abordá-lo, e que atirou após reação de Loureiro. Em audiência, Peres disse que se arrependia do crime.

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