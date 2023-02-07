Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Júpiter passa Saturno e vira o planeta com mais luas do sistema solar
Descoberta no Universo

Júpiter passa Saturno e vira o planeta com mais luas do sistema solar

Cientistas americanos descobrem 12 novos satélites naturais em volta de Júpiter, que conta com 92 luas orbitando ao seu redor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 fev 2023 às 15:55

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 15:55

SÃO PAULO - Júpiter é o maior planeta do sistema solar e agora também é aquele com mais luas orbitando ao seu redor: são 92 luas, ultrapassando Saturno, que antes se mantinha em primeiro, com 83 luas. Isso ocorreu após cientistas americanos descobrirem 12 novos satélites naturais em volta do gigante gasoso.
Imagem do planeta Júpiter, capturada pelo supertelescópio James Webb
Imagem do planeta Júpiter, capturada pelo supertelescópio James Webb Crédito: Telescópio James Webb/Nasa
O registro foi oficializado na listagem do Centro de Planetas Menores (MPC), organização que observa pequenos objetos do Sistema Solar e pertence à União Astronômica Internacional (IAU). As descobertas foram feitas por uma equipe, sob a liderança do astrônomo Scott Scheppard, do Departamento de Magnetismo Terrestre, da Carnegie Institution, e ocorreram entre 2021 e 2022.
As observações foram feitas por meio dos telescópios Subaru no Havaí em 2021 e da Dark Energy Camera localizada no telescópio Blanco no Observatório Interamericano Cerro Tololo no Chile em 2022.
Todas luas encontradas são pequenas — apenas cinco delas têm mais de 8 km — e também são distantes. Algumas levam mais de 340 dias para orbitar Júpiter, e nove dessas 12 estão dentre as 71 luas ultraperiféricas do planeta, ou seja, têm órbitas que levam mais de 550 dias.
O cientista já havia feito outras descobertas, como de uma série de luas ao redor de Saturno há alguns anos e também esteve como participante em outras 70 descobertas lunares de Júpiter.
As luas dos dois planetas, também de Urano e Netuno, são pequenas, e acredita-se que sejam fragmentos de outras luas maiores que colidiram entre si, com cometas ou asteroides. Até o momento, Urano tem 27 luas confirmadas, enquanto Netuno tem 14, Marte dois e a Terra, somente uma. Vênus e Mercúrio não têm nenhuma.
As luas recém-descobertas de Júpiter ainda não foram nomeadas. De acordo com Sheppard, boa parte delas são muito pequenas para serem nomeadas pela União Astronômica Internacional. O tamanho mínimo é de 1,5 km ou mais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ciência Nasa Júpiter Telescópio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados