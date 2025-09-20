BBC News

'Julgamento no STF nos deixa orgulhosos', diz Wagner Moura

Em entrevista para a BBC News Brasil, o ator fala sobre estreia de filme O Agente Secreto e política brasileiro

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 14:00

A estreia de O Agente Secreto, filme escolhido nesta segunda-feira (15/9) para representar o Brasil no Oscar 2026, coroa o encontro artístico entre o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho.

Segundo Moura, eles se aproximaram por razões políticas, durante os anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Hoje, porém, o momento político é outro.

"Uma coisa que eu tenho certeza é que, tanto eu quanto o Kleber, estamos muito orgulhosos do momento pelo qual passa o Brasil, as instituições brasileiras, a democracia no Brasil", disse o ator em entrevista à BBC Newas Brasil, se referindo ao julgamento que condenou Bolsonaro.

"É tão bonito ver que hoje, finalmente, o Brasil está reencontrando-se com sua memória", afirma.

