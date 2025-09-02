Home
Julgamento de Bolsonaro: segurança usa cão farejador em varredura no STF
Publicado em 02/09/2025 às 08h43

BRASÍLIA - Integrantes da equipe de segurança do STF fizeram uma varredura no início da manhã desta terça-feira (2), antes do início do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista. Um cão farejador foi usado no plenário da Primeira Turma e outros locais em que haverá circulação de pessoas. Na véspera, as áreas passaram por uma inspeção visual e com equipamentos de varredura. Depois, passaram a madrugada lacradas e foram inspecionadas pelos cães pela manhã. A sessão está prevista para começar às 9h.

