Julgamento de Bolsonaro: saiba onde assistir, datas e horários

Primeira sessão, nesta terça-feira (2), está marcada para começar às 9h

Redação de A Gazeta

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:47

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quinta-feira de um culto Crédito: Gabriela Biló/Folhapress

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete de seus aliados por envolvimento em uma trama golpista tem início nesta terça-feira (2). A previsão é que aconteça em oito sessões, divididas em cinco dias, até 12 de setembro.  Tudo será transmitido ao vivo pelos canais no YouTube da TV Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STF), com retransmissão por A Gazeta

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou sessões extraordinárias para analisar o caso de Bolsonaro e dos outros integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022. As datas e os horários previstos são:

  • 2/9 (terça): das 9h às 12h e das 14h às 19h
  • 3/9 (quarta): das 9h às 12h
  • 9/9 (terça): das 9h às 12h e das 14h às 19h
  • 10/9 (quarta): das 9h às 12h
  • 12/9 (sexta): das 9h às 12h e das 14h às 19h

A previsão é que as duas primeiras sessões, assim como a sessão da manhã de quarta-feira, 3, sejam destinadas à apresentação das manifestações da acusação e da defesa dos réus.

Em A Gazeta, os leitores poderão acompanhar o julgamento na íntegra diretamente no site ou pelo canal oficial no YouTube. No site, haverá ainda matérias e análises com os principais destaques do caso.

Já no STF, as sessões no YouTube serão transmitifas em links diferentes. Veja o endereço para as datas desta semana: 

Quais as etapas do julgamento?

O ministro Alexandre de Moraes é o relator da ação penal, portanto caberá a ele abrir o julgamento lendo o relatório das investigações. Após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fazer suas considerações e pedir a condenação dos oito réus, as defesas falarão e, em seguida, começa a votação. Tudo isso deve acontecer nas três sessões desta semana. 

Já na terça da semana que vem, começa a votação. Moraes será o primeiro a votar, seguido de Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Após o rito, o resultado será anunciado pelo presidente do colegiado, Zanin. A sessão de sexta-feira (12) é prevista para a definição da sentença, caso os réus sejam condenados. 

*Com informações de Estadão Conteúdo.

