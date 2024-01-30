Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jovem morre após sofrer mal súbito durante teste físico para ser PM
Fatalidade

Jovem morre após sofrer mal súbito durante teste físico para ser PM

Gabriela Rosa dos Santos Gontijo, 27 anos, foi convocada e entregou um atestado médico dizendo que estava apta para participar do exame. Ela chegou a ser internada, mas não resistiu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2024 às 14:51

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 14:51

Gabriela Rosa dos Santos Gontijo, 27, morreu após sofrer um mal súbito durante o teste físico do concurso da PM do Distrito Federal
Gabriela Rosa dos Santos Gontijo, 27, morreu após sofrer um mal súbito durante o teste físico do concurso da PM do Distrito Federal Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma jovem morreu após sofrer um mal súbito durante o teste físico do concurso da PM do Distrito Federal. Gabriela Rosa dos Santos Gontijo, 27, foi convocada para os testes físicos em Taguatinga (DF). Ela concorria a uma vaga para ser soldado da PM. No domingo (28), ela fez os testes de barra fixa e flexão abdominal, mas sofreu um mal súbito durante a prova de corrida. Gabriela recebeu atendimento médico imediato e foi transferida "totalmente assistida" até uma unidade de saúde, diz o Instituto AOCP, organizador do concurso da PMDF.
Gabriela foi internada, mas morreu na segunda-feira (29). O Instituto AOCP diz que Gabriela entregou um atestado médico dizendo que estava apta para participar do teste, conforme previsto no edital. "A organizadora do concurso informa que a aplicação dos testes físicos observou as disposições contidas na Lei nº 4.949/ 2012 e que durante o período em que os candidatos aguardaram a realização das provas, eles puderam utilizar os bebedouros do local, bem como não havia qualquer restrição quanto a possibilidade de alimentação". A Polícia Militar do Distrito Federal lamentou a morte de Gabriela e diz que se solidariza com familiares e amigos.

O que é um mal súbito

O mal súbito é uma parada cardíaca, que interrompe o fluxo sanguíneo para o corpo. Em 80% dos casos, a morte súbita está relacionada a doenças cardiológicas, seguidas de doenças neurológicas como o acidente vascular cerebral (AVC) e a crise convulsiva aguda. Ele é definido pela literatura médica como aquele quadro que acontece de repente, até uma hora dos primeiros sintomas ou 24 horas depois da última vez que a pessoa foi vista no exercício de suas atividades normais.

Sintomas

A morte súbita é o estágio final de uma série de situações que levam à parada cardíaca. Dor no peito, falta de ar, fraqueza, tonturas, palpitações e desmaio são sinais que podem preceder o mal. Sintomas de AVC -como paralisia do rosto e da perna, dificuldade de falar ou de compreensão, perda ou obscurecimento da visão, perda do equilíbrio e dor de cabeça intensa- também são sinais que podem aparecer antes da morte súbita.

Veja Também

Passageiro tem mal súbito e morre em ônibus que seguia para Vitória

Preso por atos golpistas de 8 de janeiro morre na Papuda após mal súbito

Não há relação entre casos de mal súbito em atletas e vacinas contra Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Internado Polícia Militar Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A trajetória de Milena no reality tem sido marcada por momentos tensos que dividem opiniões (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Milena passa o dia lamentando saída de Samira e guarda fio de cabelo da sister
Imagem de destaque
Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; saiba o motivo
Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados