Jovem invade escola no RS e ataca estudantes com machado

O episódio ocorreu no Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand. Os alunos quebraram o vidro de uma janela para escapar do local. O jovem fugiu e é procurado pela polícia