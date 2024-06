Jovem é preso suspeito de matar a mãe em Guarulhos, na Grande SP

Filho teria matado a mãe a facadas dentro de uma casa no bairro Jardim Bela Vista e, quando os policiais chegaram ao endereço, ela já estava morta

No momento da prisão ele estava com o pai, a quem teria procurado para pedir ajuda para se entregar.

Segundo a SSP, o filho matou a mãe a facadas dentro de uma casa no bairro Jardim Bela Vista. Quando os policiais chegaram no endereço a mulher já estava morta.

O jovem foi encaminhado para o 7° DP de Guarulhos, onde o caso foi registrado como homicídio. As investigações prosseguem com o intuito de chegar à motivação do crime.