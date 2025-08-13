Brasil

5 livros essenciais para quem vai prestar Enem

Especialista recomenda leituras para ajudar os estudantes na hora da prova

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:25

A leitura regular ajuda os estudantes a desenvolver habilidades de interpretação de texto, ampliar o repertório para a construção textual e aprimorar a escrita (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Crédito:

Estamos entrando na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um dos momentos mais aguardados no ano pelos estudantes. Agora, além de revisar os conteúdos das disciplinas e praticar redações, é importante manter os hábitos de leitura. Embora o Enem não exija uma lista de leituras como alguns vestibulares tradicionais, a prova contempla aspectos que somente um leitor qualificado é capaz de compreender. Entre eles, estão habilidades de interpretação de texto, repertório para construção textual e melhora na escrita de redações.

O exame valoriza a formação leitora dos candidatos por meio de questões que exploram gêneros textuais variados, intertextualidade, crítica social e estética do texto. É justamente nesse ponto que os clássicos da literatura brasileira ganham relevância. “O contato com clássicos, além de ser ótimo para o hábito de leitura, é uma grande fonte de repertório sociocultural, o que contribui para a construção do senso crítico de quem realiza a prova”, afirma Laura Vecchioli, coordenadora de Literatura e Informativos do Editorial de Educação Básica da SOMOS Literatura.

Segundo ela, essa prática também fortalece a capacidade de argumentação. “O Enem valoriza a formação leitora dos candidatos por meio de questões que exploram gêneros textuais variados, por isso ler é mais do que um exercício de interpretação: é uma forma de compreender aspectos da atualidade e melhorar a argumentação”, diz a especialista.

Para que os candidatos se preparem e obtenham um bom desempenho no Enem e em outros vestibulares, Laura Vecchioli recomenda obras nacionais e internacionais que marcaram a literatura mundial e podem ser relevantes na hora da prova. Confira!

1. O cortiço

“O Cortiço” mostra o dia a dia de um cortiço carioca do século XIX Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Ática

No Rio de Janeiro, nos últimos anos do Império, uma habitação coletiva abriga o dia a dia precário de pessoas excluídas socialmente. Em espaços apertados, elas enfrentam dificuldades e obstáculos constantes para sobreviver.

2. Quarto de despejo: Diário de uma favelada

“Quarto de Desejo” relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Ática

O diário da Carolina Maria de Jesus retrata com sensibilidade e realismo a dura rotina na favela. Com uma linguagem direta e tocante, a autora compartilha suas vivências e emoções durante os anos em que morou na comunidade do Canindé, em São Paulo, ao lado de seus três filhos.

3. Quincas Borba

Em “Quincas Borba”, Machado de Assis retrata as mudanças sociais do fim do Império e expõe a busca pelo poder e as desigualdades da época Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Ática

No final do século XIX, o professor mineiro Rubião herda a fortuna de Quincas Borba e parte para o Rio de Janeiro. Lá, é tragado por um turbilhão de ambição, amor e delírio, tornando-se vítima da filosofia “ao vencedor, as batatas”, onde só os mais fortes prosperam. Neste romance, Machado de Assis retrata as mudanças sociais do fim do Império e expõe, por meio de personagens marcantes, a busca pelo poder e as desigualdades da época.

4. Dom Casmurro

“Dom Casmurro” narra a história de Bento Santiago e as suspeitas de adultério envolvendo sua esposa, Capitu Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Ática

Bento Santiago, um homem introspectivo e solitário, revive em sua velhice os acontecimentos que marcaram sua vida, especialmente a intensa relação com Capitu , seu grande amor. Ao narrar suas memórias, ele revela o ciúme e a desconfiança que o consumiram e moldaram sua amargura. Mas a dúvida permanece: Capitu foi, de fato, infiel a Bentinho?

5. 1984

Em “1984”, George Orwell expõe os perigos e abusos dos regimes totalitários Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Ática

Neste marco da literatura universal, reconhecido como um dos romances mais impactantes do século XX, o renomado George Orwell expõe, por meio de uma narrativa distópica, os perigos e abusos dos regimes totalitários. Esta edição especial conta ainda com uma apresentação inédita do jornalista e escritor Lira Neto.

Por Amanda Prado

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta