Jovem diz que viu corpos espalhados e que ajudou idosos em quintal onde avião caiu

A companhia Voepass, antiga Passaredo, afirma que 61 pessoas estavam a bordo. Segundo dizem, a aeronave emitiu um barulho "terrível durante a queda"

Moradores que residem no bairro Capela, em Vinhedo, relataram à reportagem cenas de terror durante a queda do avião em Vinhedo (SP) na tarde desta sexta (9). Segundo dizem, a aeronave emitiu um barulho "terrível durante a queda". A Voepass, antiga Passaredo, indicou que o voo tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo, mas depois atualizou o número para 57 passageiros — ou seja, 61 pessoas estavam a bordo da aeronave.

Um jovem que ajudou a resgatar dois idosos que vivem na casa onde a aeronave caiu disse que a cena foi terrível, e que três corpos foram ejetados do avião e caíram no quintal da propriedade, já sem vida. Conforme apurou a reportagem, os idosos foram resgatados com vida e levados a outra casa na vizinhança.