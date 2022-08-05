Jornal Nacional entrevista candidatos à Presidência

Na semana de 22 de agosto, o 'Jornal Nacional' dá início a uma série de entrevistas com candidatos à Presidência da República. William Bonner e Renata Vasconcellos vão conduzir entrevistas, ao vivo, direto dos estúdios da TV G globo "="">lobo, no Rio de Janeiro. A conversa com cada candidato terá duração de 40 minutos e será transmitida, ao vivo, pela TV Globo , pelo globo "> Globo play e pelo g1. As íntegras de todas as entrevistas ficarão disponíveis no globo "> Globo play.

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) confirmaram presença até o prazo estipulado e as datas de cada entrevista serão divulgadas em breve.

Foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em 28 de julho: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante). Um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos definiu a ordem das entrevistas. Neste encontro, as cinco candidaturas foram informadas de que o prazo final para confirmação da presença terminava em 4 de agosto. Em 4 de agosto, o candidato André Janones (Avante) retirou sua candidatura à Presidência da República.

Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos na bancada do "Jornal Nacional", da TV Globo Crédito: Reprodução/Twitter @jornalnacional

A assessoria do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, informou à Globo , na manhã dessa sexta-feira, que ele decidiu comparecer aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro para a realização das entrevistas com os candidatos à presidência no ‘Jornal Nacional’.

A princípio, o candidato Jair Bolsonaro (PL) não aceitou as regras da entrevista. Apesar de saber desde as entrevistas do g1 e da globo "> Globo News que as sabatinas seriam feitas nos estúdios da G globo ">lobo, a assessoria do presidente, na quarta-feira (3) e na quinta (4), condicionou a concessão da entrevista a que ela fosse realizada no Palácio da Alvorada.

Depois das eleições de 2014, porém, a globo "> Globo decidiu que sempre realizaria as entrevistas de todos os candidatos à Presidência da República em seus estúdios, de forma a demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições. A regra não foi contestada pela assessoria de Bolsonaro quando das entrevistas no g1 e na globo "> Globo News.

Globo rejeitou o pedido da assessoria. No fim da noite de quinta-feira, a assessoria de Bolsonaro enviou e-mail reiterando a disposição de conceder a entrevista, desde que ela seja realizada no Alvorada, alegando para isso compromissos de campanha anteriormente assumidos. Diante das regras anunciadas reiteradas vezes, a globo "> Globo rejeitou o pedido e, por isso, a entrevista não será realizada. O calendário das entrevistas com candidatos foi informado aos partidos em abril.

Logo após o anúncio da Globo , o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) informou nesta quinta-feira (4) que Bolsonaro (PL) participará da sabatina. O anúncio foi feito pelo Twitter e, segundo Flávio, o pai dará a entrevista diretamente do Palácio da Alvorada.

A ordem das entrevistas com os presidenciáveis foi sorteada na última segunda-feira (1º). As entrevistas devem ter duração de 40 minutos, e serão conduzidas pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos.

Pelo sorteio, ficou definido que Bolsonaro seria o primeiro convidado. Esta quinta-feira era a data final para confirmação da participação. Em 2018, quando se candidatou pela primeira vez, Bolsonaro também compareceu à entrevista.

Depois de Bolsonaro, o segundo entrevistado seria André Janones (Avante), mas o deputado federal retirou a candidatura à Presidência da República hoje. Os demais candidatos entrevistados serão Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB), nesta ordem.