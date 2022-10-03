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Sul do Brasil

Jorginho Mello e Décio Lima vão para o segundo turno em Santa Catarina

O candidato do PL obteve 38,61% dos votos, enquanto o petista ficou nos 17,42% dos votos válidos no estado catarinense
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 23:06

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 23:06

O senador Jorginho Mello (PL), 66, vai disputar no segundo turno o comando de Santa Catarina com o petista Décio Lima. O cenário surpreende, já que as últimas pesquisas apontavam um empate técnico de Mello com o atual governador do estado, Carlos Moisés.
Eleições
Jorginho Mello e Décio Lima, respectivamente, farão o segundo turno em Santa Catarina Crédito: Divulgação
A segunda vaga na disputa pelo governo do estado foi decidida voto a voto entre o petista e o atual governador. Com quase a totalidade das urnas apuradas, Mello ficou com 38,62% dos votos, seguido por Lima (17,41%). Em terceiro lugar, Moisés (REP) teve 16,98%, Gean Loureiro (União Brasil), 13,62%, Esperidião Amin (PP), 9,75% e Odair Tramontin (Novo), 2,80%.
Jorge Boeira (PDT), Professor Alex Alano, Ralf Zimmer e Leandro Borges tiveram menos de 1% cada um.
Há 27 anos na política eleito deputado estadual em 1995, federal em 2011 e senador desde 2019, Jorginho teve a campanha impulsionada pela fidelidade que depositou em Jair Bolsonaro (PL).
O candidato é formado em direito e tem o apoio oficial do presidente em Santa Catarina. Vice-líder do governo no Congresso, ganhou notoriedade por defender Bolsonaro na CPI da Pandemia.
Jorginho encontrou no bolsonarismo o mote da sua campanha, se apresentando como o candidato do presidente, e pautando seu discurso pelas mesmas bandeiras ligadas à família e armamento, por exemplo.
É de autoria do senador o projeto que criou o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), usado como exemplo tanto por Jorginho como por Bolsonaro ao longo desta campanha.
Em Santa Catarina, o presidente liderou as pesquisas de intenção de voto, o que forçou também o movimento dos demais candidatos. Os quatro primeiros nas pesquisas disputam a simpatia do eleitorado de Bolsonaro.
Décio Lima é liderança história do PT e um dos fundadores do partido no estado. Nascido em Itajaí, é professor, advogado e cientista social formado pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Foi eleito pela primeira vez em 1992, como vereador em Blumenau, onde foi prefeito por duas gestões.
Entre 2007 e 2019 foi deputado federal e chegou a ocupar a vice-liderança do PT na Câmara e a comandar comissões importantes na gestão petista, entre elas a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania). Esta é a segunda vez que Décio concorre ao governo do estado, em 2018 ficou em quarto, com 12,78% dos votos válidos.
A polarização da eleição nacional, e a pulverização de candidatos mirando o eleitorado bolsonarista em SC, impulsionaram a campanha de Décio Lima, único no estado com apoio do candidato Lula. Diante de quatro candidaturas de direita, Décio correu por fora e cresceu nas últimas pesquisas, quando pela primeira vez apareceu com chances reais de ir ao segundo turno.

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