Jorginho Mello e Décio Lima vão para o segundo turno em Santa Catarina

O senador Jorginho Mello (PL), 66, vai disputar no segundo turno o comando de Santa Catarina com o petista Décio Lima. O cenário surpreende, já que as últimas pesquisas apontavam um empate técnico de Mello com o atual governador do estado, Carlos Moisés.

Jorginho Mello e Décio Lima, respectivamente, farão o segundo turno em Santa Catarina Crédito: Divulgação

A segunda vaga na disputa pelo governo do estado foi decidida voto a voto entre o petista e o atual governador. Com quase a totalidade das urnas apuradas, Mello ficou com 38,62% dos votos, seguido por Lima (17,41%). Em terceiro lugar, Moisés (REP) teve 16,98%, Gean Loureiro (União Brasil), 13,62%, Esperidião Amin (PP), 9,75% e Odair Tramontin (Novo), 2,80%.

Jorge Boeira (PDT), Professor Alex Alano, Ralf Zimmer e Leandro Borges tiveram menos de 1% cada um.

Há 27 anos na política eleito deputado estadual em 1995, federal em 2011 e senador desde 2019, Jorginho teve a campanha impulsionada pela fidelidade que depositou em Jair Bolsonaro (PL).

O candidato é formado em direito e tem o apoio oficial do presidente em Santa Catarina. Vice-líder do governo no Congresso, ganhou notoriedade por defender Bolsonaro na CPI da Pandemia.

Jorginho encontrou no bolsonarismo o mote da sua campanha, se apresentando como o candidato do presidente, e pautando seu discurso pelas mesmas bandeiras ligadas à família e armamento, por exemplo.

É de autoria do senador o projeto que criou o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), usado como exemplo tanto por Jorginho como por Bolsonaro ao longo desta campanha.

Em Santa Catarina, o presidente liderou as pesquisas de intenção de voto, o que forçou também o movimento dos demais candidatos. Os quatro primeiros nas pesquisas disputam a simpatia do eleitorado de Bolsonaro.

Décio Lima é liderança história do PT e um dos fundadores do partido no estado. Nascido em Itajaí, é professor, advogado e cientista social formado pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Foi eleito pela primeira vez em 1992, como vereador em Blumenau, onde foi prefeito por duas gestões.

Entre 2007 e 2019 foi deputado federal e chegou a ocupar a vice-liderança do PT na Câmara e a comandar comissões importantes na gestão petista, entre elas a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania). Esta é a segunda vez que Décio concorre ao governo do estado, em 2018 ficou em quarto, com 12,78% dos votos válidos.