Joice Hasselmann acorda ensanguentada e com fraturas, e aciona Depol

Joice afirmou que teve um lapso de memória de sete horas e acordou em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto Crédito: Reprodução/SBT

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, está com diversas fraturas e hematomas espalhados pelo corpo e não sabe dizer ao certo como os ferimentos ocorreram. Joice diz ter acordado no último domingo, 18, no chão do seu apartamento funcional, em Brasília , no meio de uma poça de sangue, com frio e muitas dores pelo corpo.

"Eu cheguei a pensar que tivesse tido um pequeno AVC (acidente vascular cerebral) ou algo assim", afirmou a deputada ao Estadão/Broadcast Político. Do chão, ela conseguiu chamar o marido - o neurocirurgião Daniel França, que estava no apartamento, mas tinha dormido em outro quarto - para socorrê-la e prestar os primeiros socorros.

Nesta terça-feira, 20, Joice foi ao hospital fazer exames e descobriu diversos traumas pelo corpo - joelho, costela, ombro e nuca -, incluindo cinco fraturas na face e uma na coluna. Os médicos, segundo ela, descartaram a possibilidade de uma queda acidental. Joice acredita ter levado uma paulada na cabeça. "O galo na minha cabeça está muito grande", contou.

A deputada desconfia ter sofrido um atentado dentro de sua casa e, por isso, acionou o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) para abrir investigação sobre o caso. As imagens das câmeras de segurança do prédio devem ser analisadas.