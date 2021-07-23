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Acidente ou atentado?

Joice Hasselmann acorda ensanguentada e com fraturas, e aciona Depol

A ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, está com diversas fraturas e hematomas espalhados pelo corpo e não sabe dizer ao certo como os ferimentos ocorreram. Joice desconfia ter sofrido um atentado dentro de sua casa

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 08:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jul 2021 às 08:13
Joice afirmou que teve um lapso de memória de sete horas e acordou em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto
Joice afirmou que teve um lapso de memória de sete horas e acordou em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto Crédito: Reprodução/SBT
A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, está com diversas fraturas e hematomas espalhados pelo corpo e não sabe dizer ao certo como os ferimentos ocorreram. Joice diz ter acordado no último domingo, 18, no chão do seu apartamento funcional, em Brasília, no meio de uma poça de sangue, com frio e muitas dores pelo corpo.
"Eu cheguei a pensar que tivesse tido um pequeno AVC (acidente vascular cerebral) ou algo assim", afirmou a deputada ao Estadão/Broadcast Político. Do chão, ela conseguiu chamar o marido - o neurocirurgião Daniel França, que estava no apartamento, mas tinha dormido em outro quarto - para socorrê-la e prestar os primeiros socorros.
Nesta terça-feira, 20, Joice foi ao hospital fazer exames e descobriu diversos traumas pelo corpo - joelho, costela, ombro e nuca -, incluindo cinco fraturas na face e uma na coluna. Os médicos, segundo ela, descartaram a possibilidade de uma queda acidental. Joice acredita ter levado uma paulada na cabeça. "O galo na minha cabeça está muito grande", contou.
A deputada desconfia ter sofrido um atentado dentro de sua casa e, por isso, acionou o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) para abrir investigação sobre o caso. As imagens das câmeras de segurança do prédio devem ser analisadas.
Joice está tomando remédio para dores e recebeu o apoio da bancada feminina da Câmara. A segurança no apartamento foi reforçada. "Estou com dois homens armados aqui, uma faca do meu lado e mandei liberar minha pistola", disse ela. "Eu vou descobrir o que aconteceu comigo, sim. Já investiguei o gabinete do ódio na CPI das Fake News e isso também vou descobrir".

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