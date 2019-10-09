Home
Janot pede licença à OAB e fica impedido de advogar

Ex-procurador-geral de Justiça disse querer evitar constrangimentos à entidade, que vai julgar duas representações contra ele.

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 16:44

 - Atualizado há 6 anos

O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

FOLHAPRESS - O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu licença da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Distrito Federal (OAB-DF). Com isso, ele fica impedido de advogar.

A entidade estudava suspender a carteira dele por pelo menos seis meses, depois que Janot revelou ter planejado assassinar o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Duas representações contra ele já tramitavam no conselho da ordem.

Em uma delas, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) dizia que o ex-procurador-geral provoca "asco" e deveria ser impedido de exercer a advocacia. Num adendo, o parlamentar pediu que ele passasse por exame psiquiátrico e toxicológico.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (PMDB-DF), também apresentou requerimento defendendo que Janot fosse suspenso.

No documento enviado à OAB, Janot afirma que foi informado das duas representações e que preferia ficar afastado até que elas fossem julgadas. Disse que, com isso, buscava evitar constrangimentos para a entidade.

Tópicos Relacionados

