Jackeline Rocha, do PT, declara ter R$ 170 mil em bens

Jackeline Oliveira Rocha e Cleber Lanes registraram chapa no TRE Crédito: Maíra Cabral

Candidata do PT ao governo do Espírito Santo, Jackeline Rocha foi pessoalmente à sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para registrar sua candidatura nesta quarta-feira (15), acompanhada do vice, o advogado Cleber Lanes. De acordo com a lista de bens declarada ao Tribunal, ela possui R$ 170 mil de patrimônio.

O montante é dividido entre um apartamento, no valor de R$ 130 mil, e um carro, no valor de R$ 40 mil.

Jackeline participa ativamente da militância do PT e é membro da direção nacional do partido. Essa é a primeira eleição que disputa.

SEM VERIFICAÇÃO

Embora o TSE enquadre cada bem em um tipo  como terreno, veículo, apartamento e aplicação de renda fixa, por exemplo , o patrimônio declarado não é verificado pela Justiça Eleitoral.

Os valores declarados servem apenas para que a sociedade possa acompanhar a evolução de bens dos políticos, a partir do momento em que eles se candidatam a cargo eletivo.