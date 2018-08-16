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Eleições 2018

Jackeline Rocha, do PT, declara ter R$ 170 mil em bens

As informações foram entregues hoje no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 00:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 00:27
Jackeline Oliveira Rocha e Cleber Lanes registraram chapa no TRE Crédito: Maíra Cabral
Candidata do PT ao governo do Espírito Santo, Jackeline Rocha foi pessoalmente à sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para registrar sua candidatura nesta quarta-feira (15), acompanhada do vice, o advogado Cleber Lanes. De acordo com a lista de bens declarada ao Tribunal, ela possui R$ 170 mil de patrimônio.
O montante é dividido entre um apartamento, no valor de R$ 130 mil, e um carro, no valor de R$ 40 mil.
Jackeline participa ativamente da militância do PT e é membro da direção nacional do partido. Essa é a primeira eleição que disputa.
SEM VERIFICAÇÃO
Embora o TSE enquadre cada bem em um tipo  como terreno, veículo, apartamento e aplicação de renda fixa, por exemplo , o patrimônio declarado não é verificado pela Justiça Eleitoral.
Os valores declarados servem apenas para que a sociedade possa acompanhar a evolução de bens dos políticos, a partir do momento em que eles se candidatam a cargo eletivo.
A legislação também não exige que o candidato apresente bens com os valores atualizados. Por isso, são comuns os imóveis e veículos listados com valores bem abaixo dos praticados no mercado.

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