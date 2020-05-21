Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Isolamento fica em 51% na Grande SP no primeiro dia de 'feriadão'
Combate ao coronavírus

Isolamento fica em 51% na Grande SP no primeiro dia de 'feriadão'

A meta do governo é que 60% da população paulista fique em casa e, segundo os especialistas em saúde, o número ideal é 70%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 14:39

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 14:39

Banhistas na praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo
Banhistas na praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo Crédito: Folhapress
No primeiro dia de feriadão em São Paulo, aprovado pela Prefeitura da capital para conter o avanço do novo coronavírus, o isolamento social na capital ficou em 51% na quarta-feira, 20. O resultado representa um aumento de dois pontos porcentuais em relação aos dias anteriores, antes do início dos feriados antecipados.
Os dados são do sistema de monitoramento do governo estadual. Em todo o Estado, a média de isolamento social foi de 49% na quarta, um ponto porcentual a mais do que no dia anterior.
A meta do governo é que 60% da população paulista fique em casa e, segundo os especialistas em saúde que compõem o centro de contingência estadual, o número ideal é 70%. As metas foram estipuladas para diminuir o ritmo de transmissão da covid-19 e evitar um colapso do sistema de saúde.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Faço aqui um apelo para que as pessoas fiquem em casa. Mas, até aqui, há razões para aplaudir e agradecer a população de São Paulo", disse o governador João Doria (PSDB). "A boa noticia, também, é que o movimento nas rodovias de São Paulo foram, em média inferiores às medias dos finais de semana."
Nas últimas 24 horas, as cidades paulistas registraram 4.080 novos casos de coronavírus e 195 mortes. Os números representam aumento de 6% no número de infectados e de 4% nos óbitos.
O feriadão, que teve início na capital nesta quarta com a antecipação do Corpus Christi, deve durar até a próxima segunda-feira, 25.
A intenção do governo é aprovar nesta quinta na Assembleia Legislativa a mudança do feriado da Revolução Constitucionalista, em 9 de Julho, para a próxima semana.
Nesta quarta-feira, o trânsito também diminuiu na capital. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade de São Paulo não registrou congestionamentos e teve picos de lentidão de dois quilômetros, abaixo da média dos dias de semana no último mês.

Veja Também

Adversários, Doria e Bolsonaro adotam trégua em reunião com governadores

SP e RR são os Estados menos transparentes sobre Covid-19, diz ranking

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados