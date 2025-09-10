Home
Inconformismo com resultado eleitoral não configura crime de golpe de Estado, diz Fux

Inconformismo com resultado eleitoral não configura crime de golpe de Estado, diz Fux

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luiz Fux disse que o crime de golpe de Estado não pode ser configurado pela "mera irresignação do resultado eleitoral".

CÉZAR FEITOZA, ANA POMPEU E JOSÉ MARQUES

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:36

BRASÍLIA - O ministro Luiz Fux disse que o crime de golpe de Estado não pode ser configurado pela "mera irresignação do resultado eleitoral".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luiz Fux disse que o crime de golpe de Estado não pode ser configurado pela "mera irresignação do resultado eleitoral".

O ministro do STF, terceiro a votar na ação penal da trama golpista, divergiu de Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino e afastou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete réus pelo crime de organização criminosa

A declaração está em trecho do voto do ministro sobre a trama golpista. Fux, porém, ainda não analisou individualmente a conduta de Jair Bolsonaro e dos demais sete réus.

"A norma penal pune, na realidade, a conduta deliberadamente dirigida a conduzir a nação ao estágio de regime autoritário híbrido ou puro, com efetiva capacidade de atingir esse objetivo em todos os seus aspectos necessários. Deve ser rejeitada assim a interpretação ampliativa desse novel tipo penal para abranger condutas que configurem mera irresignação do resultado eleitoral, sem capacidade ou dolo de arruinar as multifacetadas instituições que garantam o governo democrático do país", disse.

O ministro afirmou que o legislador não pretendeu criminalizar o "choro de perdedor" quando criou a lei sobre os crimes contra o Estado democrático de Direito.

"Obviamente, o legislador não teve intenção de amesquinhar o direito penal — quanto mais para criminalizar o funcionamento corriqueiro dos órgãos políticos ou o desabafo de candidatos derrotados a cargos públicos, comumente chamado de 'choro de perdedor'", disse.

Não há provas de que réus tinham dever de impedir danos do 8/1, diz Fux

Fux descarta condenar Bolsonaro por organização criminosa

Fux diz que existência de plano não basta para configurar organização criminosa

Por disponibilização tardia de dados, Fux acolhe preliminar de cerceamento de defesa

Fux vota para anular processo contra Bolsonaro por 'incompetência absoluta' do STF

