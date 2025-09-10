Julgamento de Bolsonaro

Inconformismo com resultado eleitoral não configura crime de golpe de Estado, diz Fux

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luiz Fux disse que o crime de golpe de Estado não pode ser configurado pela "mera irresignação do resultado eleitoral".

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:36

BRASÍLIA - O ministro Luiz Fux disse que o crime de golpe de Estado não pode ser configurado pela "mera irresignação do resultado eleitoral".

Leia mais STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Fux nesta quarta (10); acompanhe

"A norma penal pune, na realidade, a conduta deliberadamente dirigida a conduzir a nação ao estágio de regime autoritário híbrido ou puro, com efetiva capacidade de atingir esse objetivo em todos os seus aspectos necessários. Deve ser rejeitada assim a interpretação ampliativa desse novel tipo penal para abranger condutas que configurem mera irresignação do resultado eleitoral, sem capacidade ou dolo de arruinar as multifacetadas instituições que garantam o governo democrático do país", disse.

O ministro afirmou que o legislador não pretendeu criminalizar o "choro de perdedor" quando criou a lei sobre os crimes contra o Estado democrático de Direito.

"Obviamente, o legislador não teve intenção de amesquinhar o direito penal — quanto mais para criminalizar o funcionamento corriqueiro dos órgãos políticos ou o desabafo de candidatos derrotados a cargos públicos, comumente chamado de 'choro de perdedor'", disse.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta