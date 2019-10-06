Dano histórico

Incêndio atinge sítio arqueológico com pinturas rupestres de 11 mil anos no Pará

FOLHAPRESS - Um incêndio atingiu o sítio arqueológico Serra da Lua, no Pema (Parque Estadual de Monte Alegre), no Pará, na noite de sábado (5). O fogo na região da Serra da Lua foi controlado, mas outros focos de incêndio ainda são combatidos por bombeiros e voluntários.

Publicado em 6 de outubro de 2019

O parque e o centro de musealização são gerenciados pelo Ideflor-bio (Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará). Com área de 58.251 hectares, o parque faz parte da Área de Proteção Ambiental Paytuna, criada em 2001. No local há pinturas rupestres que comprovam que a região foi habitada há pelo menos 11 mil anos.

Segundo o governo do Pará, o fogo segue em progressão lenta, na direção contrária do vento, o que facilita o trabalho dos brigadistas. Ainda não se sabe a área total atingida.

Na manhã deste domingo (6), um grupo de militares do Corpo de Bombeiros de Santarém foi deslocado para auxiliar na extinção do fogo. Um segundo grupo, destacado para a região no início da tarde, deve levar mais equipamentos para os brigadistas.

