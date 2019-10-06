Home
>
Brasil
>
Incêndio atinge sítio arqueológico com pinturas rupestres de 11 mil anos no Pará

Incêndio atinge sítio arqueológico com pinturas rupestres de 11 mil anos no Pará

FOLHAPRESS - Um incêndio atingiu o sítio arqueológico Serra da Lua, no Pema (Parque Estadual de Monte Alegre), no Pará, na noite de sábado (5). O fogo na região da Serra da Lua foi controlado, mas outros focos de incêndio ainda são combatidos por bombeiros e voluntários.

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 14:20

 - Atualizado há 6 anos

O parque e o centro de musealização são gerenciados pelo Ideflor-bio (Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará). Com área de 58.251 hectares, o parque faz parte da Área de Proteção Ambiental Paytuna, criada em 2001. No local há pinturas rupestres que comprovam que a região foi habitada há pelo menos 11 mil anos. 

Recomendado para você

Para o presidente, a aplicação da Lei Magnisty contra o ministro do STF era injusta

Lula diz que fim de sanção a Alexandre de Moraes é bom para o Brasil

Ministro do STF agradeceu o empenho do presidente Lula pela atuação da diplomacia brasileira para convencer o governo Trump a revogar as medidas

'Verdade prevaleceu', diz Moraes sobre fim de sanções dos EUA

Políticos e influenciadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamaram da postura dos EUA por retirada de sanções a ministro do STF

‘Nunca será Reagan’: bolsonaristas atacam Trump após fim da Magnitsky a Moraes

Leia mais

Imagem - Incêndio destrói capela histórica em Diamantina

Incêndio destrói capela histórica em Diamantina

Imagem - Incêndio na Vila Rubim: 70 pessoas continuam fora de casa

Incêndio na Vila Rubim: 70 pessoas continuam fora de casa

Segundo o governo do Pará, o fogo segue em progressão lenta, na direção contrária do vento, o que facilita o trabalho dos brigadistas. Ainda não se sabe a área total atingida. 

Na manhã deste domingo (6), um grupo de militares do Corpo de Bombeiros de Santarém foi deslocado para auxiliar na extinção do fogo. Um segundo grupo, destacado para a região no início da tarde, deve levar mais equipamentos para os brigadistas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais