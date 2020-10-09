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Meio Ambiente

Incêndio atinge áreas de proteção na Chapada Diamantina, na Bahia

Não há registro de feridos e o governo da Bahia ainda não sabe informar a extensão do incêndio. Também foram atingidas áreas do Parque Municipal de Andaraí
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 18:59

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 18:59

Turista morre após cair de penhasco na Chapada Diamantina
Turista morre após cair de penhasco na Chapada Diamantina Crédito: Pixabay
Um incêndio atinge há dois dias áreas da Chapada Diamantina, na Bahia, nas proximidades dos municípios de Andaraí e Mucugê.
Não há registro de feridos e o governo da Bahia ainda não sabe informar a extensão do incêndio. Foram atingidas áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina e Parque Municipal de Andaraí, ambas áreas de proteção ambiental
O fogo começou na última terça-feira (6) nas margens de uma rodovia estadual em Andaraí e logo se alastrou para o Parque Rota das Cachoeiras e o Parque Nacional da Chapada Diamantina.
Desde então, brigadistas voluntários e funcionários do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e Prevfogo, órgão ligado ao Ibama, atuam no combate aos incêndios.
Nos últimos dias, houve o o reforço de 30 homens do Corpo de Bombeiros, cinco aviões e um helicóptero de apoio. Os ventos fortes e o relevo acidentado, contudo, atrapalham as ações de combate ao fogo.
Segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia, as áreas atingidas pelo fogo não registravam queimadas havia cerca de 20 anos. Com isso, o acúmulo de biomassa acabou funcionando como um combustível para o fogo, tornando o incêndio mais agressivo.
Nesta sexta-feira (9), parte dos focos de queimadas no Parque Municipal de Andaraí haviam sido debelados. Os principais focos estavam concentrados em Mucugê, dentro do Parque Nacional da Chapada.
O governador da Bahia, Rui Costa (PT), visitou as áreas atingidas na manhã desta sexta e lamentou os incêndios.
"Infelizmente, o sol e a seca, às vezes, também com imprudência e, às vezes, com má-fé das pessoas, terminam provocando esses incêndios [...] Estamos atuando no sentido de combater [o fogo] principalmente nas áreas que se aproximam das cidades ou nas áreas habitadas", afirmou o governador.
Além da Chapada Diamantina, também foram registrados incêndios na região oeste da Bahia, atingindo áreas nos municípios de Barra, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

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