Incêndio atinge áreas de proteção na Chapada Diamantina, na Bahia

Turista morre após cair de penhasco na Chapada Diamantina Crédito: Pixabay

Um incêndio atinge há dois dias áreas da Chapada Diamantina, na Bahia, nas proximidades dos municípios de Andaraí e Mucugê.

Não há registro de feridos e o governo da Bahia ainda não sabe informar a extensão do incêndio. Foram atingidas áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina e Parque Municipal de Andaraí, ambas áreas de proteção ambiental

O fogo começou na última terça-feira (6) nas margens de uma rodovia estadual em Andaraí e logo se alastrou para o Parque Rota das Cachoeiras e o Parque Nacional da Chapada Diamantina.

Desde então, brigadistas voluntários e funcionários do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e Prevfogo, órgão ligado ao Ibama, atuam no combate aos incêndios.

Nos últimos dias, houve o o reforço de 30 homens do Corpo de Bombeiros, cinco aviões e um helicóptero de apoio. Os ventos fortes e o relevo acidentado, contudo, atrapalham as ações de combate ao fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia, as áreas atingidas pelo fogo não registravam queimadas havia cerca de 20 anos. Com isso, o acúmulo de biomassa acabou funcionando como um combustível para o fogo, tornando o incêndio mais agressivo.

Nesta sexta-feira (9), parte dos focos de queimadas no Parque Municipal de Andaraí haviam sido debelados. Os principais focos estavam concentrados em Mucugê, dentro do Parque Nacional da Chapada.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), visitou as áreas atingidas na manhã desta sexta e lamentou os incêndios.

"Infelizmente, o sol e a seca, às vezes, também com imprudência e, às vezes, com má-fé das pessoas, terminam provocando esses incêndios [...] Estamos atuando no sentido de combater [o fogo] principalmente nas áreas que se aproximam das cidades ou nas áreas habitadas", afirmou o governador.