IDH do Brasil sobe em 2022, mas país cai 2 posições em ranking da ONU

Índice passou de 0,756 para 0,760, entre 2021 e 2022, mas país ficou em 89º lugar, entre 193 nações

Por outro lado, o Brasil caiu duas posições no ranking global da organização da Organização da Nações Unidas (ONU) , passando da 87ª para a 89ª posição, entre 193 nações. Em 2020, o Brasil estava na 84ª colocação, com 0,758 de IDH. Com isso, o país ainda não retomou ao índice de 2019, antes da pandemia de covid-19, quando estava com o IDH em 0,764.

Proteção social

O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) apontou que houve uma redução de verbas das políticas sociais no Brasil até 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro. “O resultado do desmonte das políticas públicas no Brasil, entre 2016 e 2022, resultou na piora das condições de vida da população brasileira, que, de certa forma, se refletem no IDH”, destacou a integrante do Colegiado de Gestão do Inesc, Nathalie Beghin.