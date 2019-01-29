Home
Ida de Lula ao velório de irmão é 'questão humanitária', diz Mourão

O presidente interino não considera haver problema em uma eventual autorização do Poder Judiciário para que o petista participe da cerimônia fúnebre.