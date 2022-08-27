Horário eleitoral: críticas à polarização e ao governo no 1° dia dos presidenciáveis

Os candidatos a presidente de partidos que cumpriram meta de desempenho se apresentaram hoje na propaganda eleitoral na TV Crédito: Montagem/Geraldo Neto

No primeiro dia de propaganda eleitoral no rádio e na TV para os candidatos à Presidência da República, muitas críticas ao momento de polarização política, representado nas candidaturas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL), que lideram as pesquisas de intenção de voto até o momento. A gestão do governo federal também foi criticada pelos presidenciáveis.

Na TV, a propaganda começou com a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) que, além de apontar para a polarização, aproveitou parte do tempo para se apresentar ao grande público. O candidato do Novo, Felipe D'Avila, usou estratégia semelhante, assim como a senadora Simone Tebet (MDB). A candidata emedebista ressaltou, ainda, a trajetória acadêmica e política, dando especial atenção à participação que teve na CPI da Covid . Já Ciro Gomes (PDT) lembrou que o Brasil era um dos que mais crescia na época em que nasceu e, atualmente, vivencia situação oposta. Com pouco tempo de TV, ele disse que começa a apresentar suas propostas para reverter o atual quadro no programa da noite.

Na dualidade em que se apresentam as candidaturas de Lula e Bolsonaro, a propaganda do petista começou com o que a campanha aponta como a diferença entre os dois nomes e as duas gestões presidenciais. O candidato também falou diretamente para o público, destacando o fato de ter muitas pessoas que estão passando fome. A propaganda ainda foi para as ruas, mostrando apoiadores.

Também teve destaque o candidato a vice, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).

Bolsonaro, por sua vez, usou o tempo de TV para fazer um retrospecto do governo desde o início do seu mandato, em 2019. Mencionou a pandemia, a seca e a guerra na Ucrânia como fatores que dificultaram a execução de projetos, mas avaliou que o início de 2022 está mostrando que a sua gestão está em um novo momento, com indicadores mais positivos.

NA RÁDIO

No programa da rádio, o ex-presidente Lula também citou a fome atual no país e prometeu que, com ele no poder, o povo voltará a "andar de avião" e "fazer um churrasquinho". Jair Bolsonaro afirmou que manterá o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. O benefício começou a ser pago em agosto e vai até o final deste ano, e não está previsto no orçamento do ano que vem que o presidente enviou para o Congresso Nacional.

O programa do presidente teve um locutor com sotaque do Nordeste. Na região, Lula conta com seu maior domínio, com 57% das intenções de voto ante 24% de Bolsonaro, segundo a pesquisa Datafolha.

A vantagem levou políticos da região filiados ao PL, partido do presidente, a aderirem ao candidato petista. Dos 142 prefeitos da sigla no Nordeste, ao menos 20 apoiam o petista e só 3 pedem voto para o presidente, mostra reportagem da Folha.

METAS DE DESEMPENHO

Desde as eleições de 2018, também passaram a valer as metas de desempenho para os partidos. São as chamadas cláusulas de barreira, que impedem o acesso ao horário eleitoral, além de recursos do fundo partidário, a legendas que não alcançam um determinado percentual de votos.

Ou seja, candidatos que representam legendas que não atingiram as cláusulas de barreira ficam sem tempo reservado para se apresentar na propaganda.

Na disputa presidencial, ficaram de fora José Maria Eymael (Democracia Cristã); Léo Péricles (Unidade Popular); Sofia Manzano (PCB); e Vera Lúcia (PSTU).

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para o primeiro turno das Eleições 2022 será até 29 de setembro. Em caso de segundo turno, a transmissão vai ocorrer de 7 a 28 de outubro.