Sem nova geração de líderes, é impossível vislumbrar novos horizontes no Brasil

O crucial tema da liderança pautou a minha recente participação no "Harvard Brazil Alumni Summit – O Brasil que Queremos: Realidade, Responsabilidade e Oportunidades". Aceitei o honroso convite de Wolff Klabin para estar no evento ao lado de Adilson Moreira, Beatriz Marinho e Lúcia Dellagnelo. Compartilho aqui algumas das considerações sobre essa questão que atravessa estrategicamente todos os campos decisivos à construção de um país que merecemos e podemos ter. Mas que tem passado ao largo das arenas de debate mais recorrentes.

Há muito, o Brasil não vem sendo capaz de renovar substancialmente o conjunto de suas lideranças. Na superação dessa comprometedora falha republicana encontra-se exatamente uma das melhores chances de promovermos um outro tempo para a nação, distante dos erros do passado, antenado nas questões do presente e conectado às oportunidades do futuro.

Há décadas o país atravessa um deserto quanto ao surgimento de líderes que inspirem, pautem e ensejem o novo, a inovação e a vanguarda em termos socioeconômicos e político-culturais. Uma demanda que, se não bastasse o acúmulo gigantesco de dívidas históricas quanto à prosperidade compartilhada, é radicalmente potencializada pelo terremoto político, tecnológico e comportamental que redesenha o planeta sem forma nem esboço.

O Brasil preparou muita gente de todas as posições política s no entorno de 1964. Depois veio o vácuo instaurado pela ditadura militar. Com a redemocratização, o país voltou a formar lideranças em todos os campos do pensamento político – é daí que venho, meu treinamento foi na luta pela volta das liberdades. Nesse meio tempo, instalou-se um vazio quanto ao surgimento de líderes políticos.

As motivações desse hiato podem ser inúmeras, desde o tsunami sociotécnico e cultural que varre o planeta, passando pela ocorrência de tormentosos escândalos de corrupção mundo afora, até o ataque ideológico à política democrático-republicana como via de se projetar e constituir a dignidade humana sob os paradigmas da liberdade, igualdade, fraternidade, diversidade e sustentabilidade.

REFORMA DO SISTEMA POLÍTICO

No campo da política , só uma efetiva reforma do sistema político promoverá mudanças que possam dar uma direção racional e programaticamente assertiva à vida político-partidária no país, contribuindo até para que os próprios partidos retomem a função de formar lideranças – tarefa que não é exclusividade deles, mas que é uma das mais fortes razões de existirem.

Nessa cena desoladora, onde vicejariam as novas lideranças política s? No vácuo das agremiações partidárias, mas não em sua substituição, obviamente, encontram-se movimentos cívicos a dar vazão à demanda por formação de líderes. Temos o RenovaBR, de que sou conselheiro, como parte de minhas atividades voluntárias, o Livres, o Raps. O fundamental é que novas lideranças surjam, tenham boa formação e estejam capacitadas a operar com os desafios e os propósitos da vida política , habilitadas a debater ideias, conviver com a diferença, negociar, construir consensos etc.

Em toda essa cena de escassez, é preciso salientar que o problema tem raiz histórica, e não natural. Isso porque não se nasce com as capacidades e habilidades da liderança. Não é só questão de vocação. Boa parte é treinamento, aprende-se a fazer, como já ensinou a Grécia clássica.

AS CAPACIDADES DE UM LÍDER

Mas o que é um líder, uma liderança? Em quaisquer campos de ação, a liderança é o oposto do voluntarismo. Um líder deve conjugar capacidades de identificar talentos, harmonizar competências, agregar energias, vontades e vocações em torno de projetos e objetivos comuns, sob um olhar estratégico da realidade e suas demandas prioritárias.

Não se enfrenta sozinho um desafio. Ou seja, a liderança é também a arte de montar equipes. E nesse processo é fundamental saber avaliar vocações, entender forças e fraquezas de cada um, definir projetos e ações, descentralizar e delegar tarefas, e avaliar os passos para qualificar a caminhada. O profissionalismo é requisito básico.

A liderança é ainda a arte de dar exemplos e difundir valores caros ao avanço civilizatório, agregando um conjunto de pessoas em torno de objetivos comuns. Ou seja, a arte de liderar é também a estratégia de se cercar de colaboradores que saibam mais da sua área de especialização do que o líder, que deve possuir outros atributos, como ter a noção de conjunto, capacidade de motivar e de identificar e potencializar talentos.

Tenho agido assim ao longo de minha vida pessoal e profissional. Tenho me cercado de pessoas que complementam e fortalecem minha atuação. Por melhor que seja a formação profissional e intelectual, por maior que seja a experiência administrativa, é um mau caminho se achar supercapaz.

A minha trajetória me ensinou que é preciso construir times. Conhecer os colaboradores e, a partir da compreensão de que todos nós temos habilidades e limitações, fazer um mapeamento de vocações. Cada um deve ocupar o lugar em que mais pode contribuir. É estar no lugar certo para fazer a coisa certa, num jogo de soma e articulação em que ganha todo o conjunto.

A CHANCE DE ACERTAR E ERRAR

A liderança também deve ser capaz de viabilizar um clima de harmonia e produção de soluções em momentos de crise, desgastes ou equívocos. Distante da prática de eleger bodes expiatórios ou culpados, os líderes precisam oferecer ambiente de segurança e confiabilidade para que seus liderados tenham chance de acertar e também errar, entendendo que esse é o mecanismo da vida. Parece lugar-comum, mas só não erra quem não faz, quem vive se omitindo.

Equipes sólidas são equipes que convivem com altos e baixos sem se desintegrarem diante do primeiro problema ou se destruírem numa competitividade irracional entre colegas de projeto. Esse ambiente de colaboração é imprescindível em função de uma outra determinante da ação de liderança: a capacidade de delegar funções e descentralizar atividades.

Nenhum líder deve temer a sombra alheia ou se achar o único capaz de resolver tudo. A ideia de liderança se fundamenta exatamente na conjugação de forças e competências sob a condução de quem tem visão de conjunto e clareza de objetivos a serem alcançados.

PLANEJAMENTO É ESSENCIAL

Da mesma forma que não acredito em voluntarismo, também não creio em improviso. O planejamento é ferramenta essencial para a vida. Em todo movimento, é preciso ter um diagnóstico claro de onde estamos e uma visão de onde queremos chegar. É fundamental traçar o mapa da caminhada, definindo-se passos e metas. É preciso ter projeto. Conforme observou o pensador, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir.

Também é basilar um eficaz e dinâmico processo de gestão, com capacidade permanente de avaliar os passos dados para fazer os ajustes necessários em direção ao horizonte desejado, considerando erros, acertos e contingências diversas. Ou seja, é preciso saber montar equipes e, conjuntamente, planejar, executar, gerenciar e avaliar a caminhada. Cada um oferecendo o melhor de si, no lugar certo, em benefício dos objetivos comuns.

Como se vê, a capacidade de diálogo amplificado e diversificado é condição essencial ao exercício da liderança. O líder precisa ter habilidade e compromisso com a comunicação intra e interinstitucional. Falando especificamente da política , é preciso ter disposição, desejo e energia para conversar com a sociedade civil e seus mais diversos segmentos, tendo em vista a mobilização, o debate e o apoio a medidas cruciais para a vida nacional, inclusive para que a população entenda e veja o sentido das propostas tanto no presente quanto no futuro. Um líder genuíno é aquele que se faz compreender pela sociedade.

Também é importante dizer que, para a racionalidade inerente à concertação da realidade, é preciso que o líder tenha habilidade para somar a dimensão emocional. Afetos, sentimentos e percepções também fazem parte do repertório humano na formulação de suas ideias, opiniões, posicionamentos e decisões. É preciso saber falar com a razão e tocar com a emoção. Sem essa combinação, cujos elementos parecem incompatíveis, mas que, na verdade, conformam nossa subjetividade e organizam as comunidades, não há liderança possível.

INSPIRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

Liderar é enxergar e construir caminhos, muitas vezes em ambiente nebuloso e terreno arenoso. Com racionalidade e afeto, é saber mobilizar e convencer para a caminhada, que nem sempre é simples. É ajustar rumos quando for preciso. E dialogar sempre, tendo em vista o hoje e o melhor horizonte possível quanto ao incremento da qualidade de vida, da cidadania, da democratização das oportunidades, da sustentabilidade e da prosperidade entre nós.

“Arte de pensar as mudanças e torná-las efetivas.” O saudoso geógrafo Milton Santos nos deixou como um de seus mais importantes legados a definitiva conceituação do que seja a política , considerando que a civilização é um projeto em constante movimento, permanentemente desafiado pela conjuntura socioeconômica, tecnológica e político-cultural. A efetivação da vida política , ainda mais aquela transformadora do status quo, demanda que vicejem lideranças dos mais variados espectros humanísticos.

Não se faz política de verdade sem lideranças capazes de inspirar e mobilizar para a cidadania. Segundo o historiador Paul Johnson (2010), a vida de Winston Churchill passa ao menos cinco lições importantes sobre liderança: pense sempre grande, nada substitui o trabalho árduo, nunca deixe que erros e desastres o abatam, não desperdice energia com mesquinharias e, por fim, não deixe que o ódio o domine, anulando o espaço para a alegria na vida.