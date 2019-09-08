Intolerância

Homofobia: jovem diz que foi agredido por motorista de ônibus em SP

Ator disse que motorista pediu para que ele descesse do coletivo ao vê-lo beijando outro rapaz

Passageiro acusa motorista de ônibus por homofobia na Zona Leste Crédito: Reprodução redes sociais

Um morador da Zona Leste de São Paulo acusou um motorista de ônibus da SPTrans de homofobia na manhã do último sábado, 07. Segundo o passageiro, o motorista o agrediu com socos e o obrigou a descer do veículo na Avenida Maria Luiza Americano, na Cidade Líder, após a vítima beijar um rapaz que o acompanhava no trajeto.

O passageiro afirma que tudo começou quando o nariz dele começou a sangrar. O rapaz, então, dedicou sua atenção a ele e o beijou. Eles estavam acompanhados também da prima de vítima, voltando de uma festa. Neste momento, o motorista do ônibus teria se irritado com a cena, parado o veículo e mandado, aos gritos, que eles descessem do ônibus.

O ator Marcello Santanna, porém, se recusou. "Disse que tinha pago e perguntei qual seria o motivo pra gente sair", explica.

Ele mudou de ideia quando o motorista deixou o volante e caminhou em direção ao grupo. "Levantei as mãos e disse 'tá tudo bem, eu vou embora', ele já veio nos socos, sem ao menos em nem ter tempo pra terminar de falar. O rapaz e minha prima desceram pra me socorrer, o motorista entrou na lotação e foi embora", afirma o passageiro.

Passageiro acusa motorista de ônibus por homofobia na Zona Leste de SP Crédito: Reprodução Redes Sociais

O que diz a SPTrans

A SPTrans repudia a violência relatada pelo passageiro e informa que vai colaborar com as investigações policiais. A SPTrans já encaminhou o caso à empresa que opera a linha para que identifique o motorista e tome as providências cabíveis em relação a seu funcionário.





Como gestora do sistema de transporte público, a SPTrans realiza junto às empresas operadoras o programa Viagem Segura, com treinamentos que incluem itens como condução segura, respeito aos passageiros, idosos e pessoas com mobilidade reduzida além de conduta durante casos de abuso. Em 2018, o programa treinou 62.739 trabalhadores entre motoristas, cobradores e fiscais.

