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Folha de São Paulo

Homem invade casa e esfaqueia crianças por causa de barulho em MG

Vítimas do ataque são dois irmãos, de 10 e 12 anos de idade. O autor, de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2023 às 11:40

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 11:40

SÃO PAULO - Um homem de 27 anos foi preso após esfaquear duas crianças, de 10 e 12 anos, por causa do barulho feito dentro da casa delas em Contagem (MG).
O caso foi registrado na noite desta sexta-feira (21) no bairro Retiro.
Policiais do 18º BPM foram acionados e saíram em busca do autor
Policiais encontraram suspeito de esfaquear crianças após denúncia anônima Crédito: Reprodução/TV Globo
À Polícia Militar, a mãe das vítimas afirmou que o suspeito reclamava constantemente que as crianças faziam barulho e dizia que jogaria água fervendo nelas como castigo.
Segundo a mulher, o suspeito invadiu a residência das vítimas quando a mãe delas foi até a porta.
Ele encontrou o menino mais velho, de 12 anos, e o esfaqueou. Quando a criança mais nova foi socorrer o irmão, também levou facadas.
As crianças foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento de Contagem, onde receberam os primeiros socorros.
O menino mais novo ficou sob observação no local com lesões nos braços, cabeça e na região do pescoço.
A criança de 12 anos teve perfurações no peito, nos dois pulmões, na clavícula, tímpano, mãos, pescoço, orelhas e até mesmo no couro cabeludo. Por causa da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Municipal de Contagem, onde continuava internado na manhã deste sábado.

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O suspeito fugiu do local do crime e foi encontrado na frente de uma casa em construção após denúncia anônima.
Ele afirmou aos policiais que tinha bebido e que "se desentendeu" com a mãe das crianças, sem dar mais informações. Com um corte na mão, o suspeito passou por atendimento médico e foi levado à delegacia de plantão.
O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais para saber se o suspeito continuava preso na manhã deste sábado, mas não recebeu retorno sobre o assunto até a publicação deste texto.

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