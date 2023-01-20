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7,328 quilos

'Bebê gigante' nascido com mais de 7 quilos é o maior do Amazonas

Apesar do peso acima do normal, Angerson é considerado um recém-nascido saudável e seu estado de saúde é estável
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2023 às 17:48

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 17:48

Nasceu na tarde de quarta-feira (18), no Hospital Padre Colombo, da Diocese do município de Parintins, que fica a 369 quilômetros de Manaus, o maior bebê do Estado do Amazonas. Angerson veio ao mundo às 11h27, pesando 7,328 quilos e 59 centímetros.
Embora tenha nascido com peso bem acima do normal, ele é considerado um recém-nascido saudável e seu estado de saúde é estável, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).
Angerson nasceu pesando 7,328 quilos e 59 centímetros
Angerson nasceu pesando 7,328 quilos e 59 centímetros Crédito: Divulgação | Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM)
A mãe do bebê, Cleidiane Santos dos Santos, de 27 anos, mora em Parintins e tem mais cinco filhos. A jovem deu entrada no hospital na tarde de terça-feira (17) para consulta obstétrica para acompanhar a gestação. Durante o atendimento, constatou-se que ela estava gerando um bebê GIG (Grande para Idade Gestacional) e, considerando o tempo gestacional de 40 semanas, a equipe médica a encaminhou para o procedimento de parto cesárea, de acordo com a direção do hospital.
"Eu não esperava essa surpresa, eu pensei que seriam quatro quilos, mas veio com sete quilos. Quero agradecer à equipe do Hospital Padre Colombo, que está me dando muita força", disse a mãe do bebê.
Angerson é considerado um recém-nascido saudável
Angerson é considerado um recém-nascido saudável Crédito: Divulgação | Hospital Padre Colombo
De acordo com a obstetra Artemisia Pessoa, a mãe já havia passado por algumas situações de risco no pré-natal, mas a equipe, ao identificar a situação do caso de um bebê GIG, orientou que o procedimento fosse realizado.
"A gente só tem alegria, satisfação e gratidão por ter dado tudo certo nesse caso, nessa situação de risco, uma situação rara que também acabou surpreendendo, porque estávamos imaginando até um bebê em torno de seis quilos, pela ultrassonografia, mas ele ainda superou essa expectativa. O bebê está recebendo uma assistência intensiva da equipe de neonatologia, que está responsável pelos cuidados", disse a médica.

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