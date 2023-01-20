'Bebê gigante' nascido com mais de 7 quilos é o maior do Amazonas

Embora tenha nascido com peso bem acima do normal, ele é considerado um recém-nascido saudável e seu estado de saúde é estável, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).
A mãe do bebê, Cleidiane Santos dos Santos, de 27 anos, mora em Parintins e tem mais cinco filhos. A jovem deu entrada no hospital na tarde de terça-feira (17) para consulta obstétrica para acompanhar a gestação. Durante o atendimento, constatou-se que ela estava gerando um bebê GIG (Grande para Idade Gestacional) e, considerando o tempo gestacional de 40 semanas, a equipe médica a encaminhou para o procedimento de parto cesárea, de acordo com a direção do hospital.
"Eu não esperava essa surpresa, eu pensei que seriam quatro quilos, mas veio com sete quilos. Quero agradecer à equipe do Hospital Padre Colombo, que está me dando muita força", disse a mãe do bebê.
De acordo com a obstetra Artemisia Pessoa, a mãe já havia passado por algumas situações de risco no pré-natal, mas a equipe, ao identificar a situação do caso de um bebê GIG, orientou que o procedimento fosse realizado.
"A gente só tem alegria, satisfação e gratidão por ter dado tudo certo nesse caso, nessa situação de risco, uma situação rara que também acabou surpreendendo, porque estávamos imaginando até um bebê em torno de seis quilos, pela ultrassonografia, mas ele ainda superou essa expectativa. O bebê está recebendo uma assistência intensiva da equipe de neonatologia, que está responsável pelos cuidados", disse a médica.