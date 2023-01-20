O MPES considerou que a babá "agiu com omissão e negligência, pois estava na condição de garantidora da vítima e não adotou os cuidados necessários para evitar a morte da criança. Dessa forma, o MPES requer a condenação da babá por homicídio culposo por omissão, tendo em vista que ela podia e devia ter agido para impedir o resultado".

Conforme a denúncia, por volta das 17h, a mãe da criança autorizou por telefone a babá a deixar a filha na banheira de hidromassagem com o irmão dela, de 9 anos. A menina e a filha da cuidadora, de 2 anos, entraram juntas na banheira apenas depois que irmão da menina saiu. Em seguida, a babá retirou a filha do local e a menina de 5 anos ficou sozinha no banho por cerca de 15 minutos, sem nenhuma supervisão.

Quando a babá retornou ao local, encontrou a criança com o cabelo sendo sugado pela válvula da hidromassagem. A denunciada puxou o cabelo da menina e a colocou no chão, tentando reanimar a criança, que já estava imóvel. A mãe da vítima foi chamada e chegou a levar a filha para o Hospital Concórdia, onde os médicos tentaram reanimá-la por cerca de uma hora e meia, sem sucesso.

Your browser does not support the audio element. MP denuncia babá de criança que morreu afogada em banheira no ES

Na ocasião, conforme divulgado pela Polícia Militar, a mãe da menina ficou em estado de choque após a notícia da morte.

Como a babá foi denunciada por homicídio culposo, ela não será julgada pelo Tribunal do Júri, cabendo ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá decidir a respeito do pedido de condenação apresentado pelo Ministério Público.

Polícia finalizou inquérito

À época dos fatos, uma investigação foi instaurada na Delegacia de Santa Maria de Jetibá. Segundo a Polícia Civil, o inquérito foi finalizado e encaminhado ao MPES no ano passado. "Restou confirmada a hipótese de que a criança foi sugada pela válvula da banheira quando estava sob os cuidados/vigilância da cuidadora. Caberá, agora, ao MPES posicionar-se quanto à possível responsabilização penal da cuidadora", completou a corporação.