Homem é sequestrado após ser atraído por perfil fake em app de namoro em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis pessoas foram presas e uma adolescente apreendida na madrugada desta terça-feira (9) após terem feito duas vítimas reféns em um cativeiro para elas realizarem transferências bancárias por meio do Pix. A dupla encarcerada foi liberada por volta das 2h, no Jardim Rincão, na zona norte de São Paulo.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), uma das vítimas tinha marcado um encontro por meio de um aplicativo de relacionamento com uma suposta mulher. Ele chegou ao local marcado acompanhado por outra pessoa e foi abordado pelos criminosos.

O homem relatou ter sido levado para um imóvel, onde foi agredido e obrigado a realizar transações bancárias. No entanto, ele conseguiu passar a localização do cativeiro e os policiais militares foram acionados.

Dois celulares foram apreendidos, assim como uma quantia em dinheiro. Dos envolvidos, cinco são homens com idades entre 18 e 32 anos e há uma jovem, de 18. Uma criança de 13 anos também é suspeita de participar da ação. Ela foi levada à Fundação Casa.

O caso foi registrado como roubo, ato infracional análogo a roubo, organização criminosa, corrupção de menores, extorsão, ato infracional de extorsão e ato infracional de organização criminosa pelo 33º Distrito Policial (Pirituba), que requisitou perícia.